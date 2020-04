Laeticia Hallyday : En manque de sa grand-mère, délicieux souvenirs

Le manque créé par l'absence des êtres chers en cette période de confinement est particulièrement fort. Quand Laeticia Hallyday a un petit coup de blues, elle passe en cuisine pour se redonner des forces et oublier qu'elle est séparée de ceux qu'elle aime.

Dimanche 26 avril 2020, la veuve de Johnny Hallyday était particulièrement en manque de sa grande-mère, Elyette Boudou, aussi surnommée Mamie Rock. Plongée dans la nostalgie, la maman de Jade (15 ans) et Joy (11 ans) a alors repensé à un plat que sa grand-mère avait l'habitude de lui préparer : le poulet du dimanche. Laeticia Hallyday l'a reproduit, heureuse de transmettre l'esprit de ce plat de famille à ses deux filles.

Lumineuse dans un look vert, lunettes de soleil sur le nez et ses longs cheveux blonds ondulés lâchés, la veuve du Taulier a préparé avec entrain son poulet, accompagné d'une salade. Un passage en cuisine filmé, qu'elle a publié dans ses stories Instagram.

Le 20 avril dernier, Laeticia Hallyday avait rendu hommage à un autre membre de sa famille qu'elle aimait également très fort : son arrière-grand-mère Odette. "Quand je regarde le ciel, quand je suis triste et que je repense aux bons souvenirs passés avec mon arrière-grand-mère, je vois toujours cette étoile qui brille plus que les autres, quand j'ai une étape difficile à franchir, je prie toujours en invoquant ma petite mamé, j'ai l'impression d'être plus proche d'elle, qu'elle veille et m'aide à surmonter des tas de choses depuis le départ de mon mari, grâce à elle je me sens un peu plus forte car je sais qu'elle est avec moi où que j'aille", avait-elle notamment écrit en légende d'une photo d'elle et son aïeule publiée sur sa page Instagram.