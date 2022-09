Laure Calamy détonne à la Mostra de Venise, face à Cate Blanchett et une star de Sex Education

Après avoir brillé au festival d'Angoulême, Laure Calamy a pris la direction de Venise. Pas pour un séjour en amoureux pour cette comédienne discrète (mais cash) sur sa vie privée, mais pour une autre manifestation cinématographique : la Mostra. Elle était attendue dans la cité vénitienne pour défendre le nouveau long métrage de Sébastien Marnier, L'Origine du mal. Pour la séance photo du 1er septembre 2022 devant les canaux, elle a misé sur un look qui détonne : jean bleu foncé seyant, sandales noires compensées, chemisette nouée devant le nombril et casquette.

La Française de 47 ans continue de faire son chemin au sein du cinéma français qui la place désormais comme une artiste incontournable. Révélée pour son rôle de secrétaire dans la série Dix pour cent, elle a connu la consécration en 2021 pour le film Antoinette dans les Cévennes. Avec L'Origine du mal, elle retrouve au côté de Doria Tillier et Dominique Blanc dans une luxueuse villa en bord de mer, entre suspicions et mensonges.

La 79e édition de la Mostra dont le jury est présidée par la sublime Julianne Moore a également accueilli la venue de Cate Blanchett. La star australienne est à Venise pour défendre le long métrage Tar, dans lequel elle incarne une brillante chef d'orchestre. Si pour le tapis rouge du soir, elle était remarquable dans sa combinaison Schiaparelli, son look de journée audacieux et bleu ciel signé est Roksanda. Aimee Lou Wood, que les fans de la série Sex Education auront vite reconnu, fait également partie des artistes venus en Italie. Habillée d'une robe à pois Bella Freud, elle présente le film Living dans lequel elle donne la réplique à l'inénarrable Bill Nighy, alias le chanteur désabusé de Love Actually.

Enfin, on citera l'apparition chaleureuse du cinéaste Alejandro Gonzalez Inarritu. Celui à qui l'on doit The Revenant est à la Mostra avec en famille : il a posé avec sa femme María Eladia Hagerman ainsi que leurs deux enfants María Eladia et Eliseo. Son oeuvre dévoilée est Bardo, Fausses Chroniques de quelques vérités co-écrit avec Nicolás Giacobone, avec qui il avait déjà collaboré sur Biutiful et Birdman, et mis en lumière par Darius Khondji (La Cité des enfants perdus, Seven...). Une équipe prometteuse dont le travail sera visible sur Netflix.