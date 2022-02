Léa Salamé dans un look décontracté : Anne-Sophie Lapix se moque avec humour en direct

L'étau se resserre pour les candidats à la prochaine élection présidentielle. Dans deux mois, ils seront soumis aux votes des Français et, à l'approche du premier tour, tous sont invités à défendre leur programme dans les médias. France Télévisions s'est notamment positionné sur l'événement en lançant Elysée 2022, dont un nouveau numéro a été diffusé jeudi 10 février 2022. L'émission vise à recevoir chacun des prétendants au titre de président, lesquels sont confrontés à des journalistes. Les animatrices Anne-Sophie Lapix et Léa Salamé s'entourent notamment à chaque fois d'Hugo Clément, Claire Chazal, Patrick Cohen ou encore de Nathalie Saint-Cricq. Cette semaine, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a dû répondre à leurs questions. Mais avant d'ouvrir le bal, Anne-Sophie Lapix a offert un petit moment de légèreté.

En effet, pour teaser ce grand entretien politique, la journaliste s'est retrouvée en duplex dans C à vous en compagnie de Léa Salamé et Laurent Guimier (qui remplace Thomas Sotto, privé d'antenne après la révélation de son couple avec la collaboratrice de Jean Castex). Elle en a alors profité pour apporter une touche d'humour aux dépens de la compagne de Raphaël Glucksmann qui "est venue en pyjama !". Une petite remarque en référence au look étonnant de cette dernière. Et pour cause, au lieu d'opter pour un tailleur comme Anne-Sophie Lapix, Léa Salamé est apparue à l'antenne vêtue d'un pantalon en simili cuir et d'un large pull blanc à col roulé. "Ça fait une demi-heure qu'elle se moque de ma tenue", a-t-elle répliqué, amusée par la pique de sa consoeur. Léa Salamé s'est toutefois changée pour le lancement d'Elysée 2022. Autour de la table, elle s'est cette-fois dévoilée avec une veste blanche portée sous un petit top couleur taupe.

Mais peu importe son look lorsqu'il s'agit d'interviewer les politiques. Léa Salamé ne manque d'ailleurs jamais de mordant face à ses invités, comme lorsqu'elle a reçu Eric Zemmour en décembre dernier. L'ambiance était alors pour le moins électrique !