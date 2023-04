Letizia d'Espagne : Veste et mules en cuir... la reine échange ses vêtements avec ses deux filles !

Les fêtes de Pâques sont souvent l'occasion de se retrouver en famille. À travers le monde, nombreux sont celles et eux qui s'offrent des oeufs en chocolat ou un agneau autour d'une grande tablée... à chacun ses traditions ! La famille royale d'Espagne ne fait pas exception. Le samedi 8 avril 2023, c'est à Chinchón, à 45 kilomètres de Madrid, que le clan s'est retrouvé afin d'assister à la célébration de la Passion vivante de Pâques. La reine Letizia était entourée, en cette occasion, de son époux le roi Felipe VI et de leurs deux filles, la princesse Sofia, 15 ans, et sa grande soeur la princesse Leonor, 17 ans.

Economes de mère en filles

Cette dernière a fait un sacré voyage pour passer les fêtes de Pâques avec les siens. La jeune adolescente, princesse des Asturies, est effectivement scolarisée au Royaume Uni, à l'UWC Atlantic College du pays de Galles. Nul besoin de surcharger la valise et de payer un supplément lors du check-in... puisqu'elle a pu fouiller dans le placard de maman avant qu'elles ne se rendent ensemble à l'évènement officiel. La princesse Leonor portait effectivement un élégant manteau gris sans manche signé Roberto Verino appartenant à maman et des mules noires précédemment portées par sa mère et sa petite soeur. En échange, elle avait prêté à la reine Letizia une blouse à broderies de la marque Sfera.

On connait la reine Letizia pour être une championne de l'économie en ce qui concerne la mode. Il semblerait qu'elle a transmis cette petite habitude à ses filles. Voilà plusieurs années que la famille royale d'Espagne ne se réunie plus à Majorque pour Pâques. Cette visite à Chinchón, au milieu des vignes et des oliviers, avait d'ailleurs été gardée secrète jusqu'à la dernière minute. La reine Letizia, le roi Felipe VI et les princesses Leonor et Sofia ont ainsi été acclamées par plus de 250 habitants de cette localité de la communauté de Madrid. La représentation vivante de la Passion du Christ a lieu tous les ans, en ces lieux, depuis 1963. Le festival religieux n'a été reconnu comme une fête d'intérêt touristique qu'en 1980.