Loana nue sur Instagram : de nouvelles révélations intriguent

Qu'arrive-t-il à Loana Petrucciani ? Ces derniers jours, la gagnante de Loft Story 1 (M6, en 2001) a inquiété ses fans et le monde des médias, notamment après avoir posté une photo d'elle nue sur Instagram lundi 28 septembre 2020, aux alentours de 4h du matin. Mais selon Kelly Vedovelli, ce n'est pas elle qui a publié ce cliché qui a tant fait parler.

Le 17 septembre dernier, la blonde de 43 ans est revenue sous le feu des projecteurs en accusant son ex-compagnon Fred Cauvin de l'avoir battue, photos de son corps tuméfié à l'appui. Depuis, une bataille s'est engagée entre les deux anciens amants. Lui l'a accusée d'être "bipolaire et schizophrène" ou de se droguer, elle a dévoilé une photo indécente de Fred et a assuré qu'il consommait des substances illicites. Ce n'est pas tout, elle a aussi expliqué que l'homme critiquait son physique. Pour demander à ses fans si elle était aussi hideuse qu'il le disait, Loana a posté un cliché d'elle nue. C'est ce que l'on pensait en tout cas.

D'après Kelly Vedovelli qui est en contact avec elle, Loana n'a jamais mis cette photo sur le réseau social de partage de photos et de vidéos. "Sachez que son compte Instagram a été piraté. Il était 4h du matin, c'était une nuit où j'étais en direct sur Instagram moi aussi, je suis tombée sur cette photo, je lui ai envoyé directement un message sur WhatsApp. Son WhatsApp ne se connectait pas parce qu'elle avait laissé ses horaires. Donc je lui ai envoyé un message sur Instagram et j'ai eu une réponse : 'Ce n'est pas moi, je suis en train d'effacer.' Elle était en train d'effacer, il y en a une qui s'est effacée, une qui s'est rajoutée en direct et elle a écrit d'une manière où elle n'écrit pas de cette manière d'habitude", a expliqué la chroniqueuse dans TPMP mardi 29 septembre. Des explications qui n'ont pas convaincu Jean-Michel Maire.

Quoi qu'il en soit, nombreux sont les internautes inquiets et à avoir été choqués en découvrant ladite publication. La finaliste de la Star Academy 4 (2004) Lucie Bernardoni par exemple a posté un message pour demander aux proches de Loana de lui venir en aide, car elle est en "danger imminent".