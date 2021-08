Ludwig Briand métamorphosé : Que devient Mimi-siku d'Un Indien dans la ville ?

Un Indien dans la ville d'Hervé Palud est sorti en 1994. Un film culte où Ludwig Briand - aujourd'hui âgé de 40 ans - a incarné le rôle de Mimi-Siku, le petit Indien aux cheveux longs perdu dans les rues parisiennes aux côtés de Thierry Lhermitte. Une expérience marquante pour l'acteur qui, à l'époque, faisait ses armes dans le monde du cinéma. "J'ai eu la chance d'avoir la bonne bouille et les cheveux longs au bon moment. Il y a une grande part de hasard dans une carrière d'acteur", avait-il confié en 2018 au Parisien.

Depuis cette expérience marquante, Ludwig Briand s'est ensuite illustré à la télévision dans quelques séries télévisées. En 1996, les Français ont pu le retrouver dans un épisode de la série La Caverne de la rose d'or de Lamberto Bava. Puis, entre 1997 et 1999, ce dernier est apparu dans la série Un et un font six de Franck Apprederis. Mais après ces quelques apparitions, le jeune homme s'est ensuite tourné dans la fonction publique en tant que greffier au ministère de la Justice. Et lors d'une interview accordée à VSD en 2016, l'homme passionné de poker s'est également confié sur les propositions parfois inattendues qui lui ont été proposées. "On me propose régulièrement d'intégrer des émissions de télé-réalité, mais ça ne m'intéresse pas, ça n'a rien d'artistique", a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "Aujourd'hui, je n'ai aucun regret, j'adore ce que je fais, je travaille pour l'intérêt général."