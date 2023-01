M. Pokora : Dîner plein d'amour à Los Angeles avec Christina Milian, sublime en robe bustier et colorée

Pour rappel, c'est un véritable rêve éveillé que vit l'ancien candidat de Popstars aux côtés de la chanteuse de 41 ans, depuis quelques années déjà. Un joli couple qui s'est marié civilement à Paris en décembre 2020, et en petit comité, qui réside en partie en Californie avec leurs deux fils Isaiah (2 ans) et Kenna (1 ans), ainsi que Violet (12 ans), la fille ainée de Christina Milian, née de sa précédente relation avec le rappeur The Game. Récemment, lors d'une interview accordée au magazine Ciné Télé Revue, l'interprète d'Elle me contrôle évoquait sa relation avec l'artiste américaine, et plus précisément leur rencontre, dans le sud de la France.

La rencontre d'une vie

"On s'est connus à Saint-Tropez. Le directeur du restaurant est venu quatre fois en me disant qu'il voulait me la présenter. Je disais non, en pensant qu'elle n'avait peut-être pas envie qu'on l'importune. Et à la cinquième fois qu'il m'a fait signe, elle regardait vers moi. J'aurais été un goujat de refuser. J'ai été la saluer et ça a été fulgurant. On a parlé cinq minutes, on a échangé nos numéros et dix minutes après, elle m'envoyait un texto. C'est la rencontre d'une vie, le genre de truc auquel on ne s'attend pas", avait-il raconté.

Depuis ce jour-là, ils filent donc le parfait amour et ne se quittent plus. En revanche, ils ont à coeur, notamment l'adepte des tatouages, de ne "pas trop mélanger le perso et le pro", comme il l'expliquait en novembre dernier au Parisien, alors qu'il était interrogé sur la possibilité qu'il forme ou non un duo musical avec sa chérie. A noter qu'il donnait cette interview dans le cadre de la sortie de son neuvième album intitulé Épicentre, un projet en partie dédié à sa famille et qui lui tient par conséquent très à coeur.