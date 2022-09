M. Pokora et Christina Milian : Leur fils Isaiah adorable en pirate, il se prend pour Jack Sparrow !

Ça m'a changé

Quoiqu'il en soit, les critiques font partie du quotidien du chanteur. C'est un handicap avec lequel il doit vivre, tout comme les mauvais côtés de sa notoriété, un sujet qu'il a récemment évoqué sur les ondes de RTL alors qu'il était venu faire la promotion de son nouveau single Qui on est qui marque son grand retour dans la musique. "Cela fait partie des choses qui sont difficiles pour nous en tant qu'être humain de se dire : 'On va quitter la plage "parce que je n'ai pas envie d'être filmé ou photographié pendant trois quarts d'heure avec mes enfants dans l'eau" expliquait celui qui également l'heureux papa de Kenna (né le 24 avril 2021).

Mais ce rôle, M. Pokora ne le changerait pour rien au monde. La paternité a fait de lui une nouvelle personne. "Ça m'a changé c'est sûr. Je me lève le matin et ce n'est plus pour moi. Toute ma vie est rythmée et calée sur mes enfants" déclarait-il, cette fois-ci sur RFM dans le cadre de son nouvel un album intitulé Épicentre et disponible dès le 4 novembre prochain. Un homme comblé de bonheur, et ce malgré la fatigue que cela implique de s'occuper d'une famille. Mais il est dévoué à celle-ci, notamment à ses enfants à qui il souhaite transmettre la meilleure éducation possible.