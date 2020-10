Mask Singer – Dragon : Tous les indices décryptés

Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry reviennent dans l'émission Mask Singer et vont de nouveau tenter de savoir qui se cache derrière les personnalités masquées. Ce 17 octobre 2019, Mask Singer est de retour pour le premier prime de cette nouvelle saison, toujours présentée par Camille Combal. Le nouveau personnage révélé est le Dragon.

Indices du portrait du Dragon

Le Dragon dit : "Salut les losers, le Dragon déboule dans le game. Là je sais ce que vous vous dites, il fait pas très peur ce dragon. Attendez, dans ce costume se cache un corps taillé par du sport intensif. Sous ce masque se cache un mental d'acier. Le sport a été un pilier pour moi et dans ce domaine comme dans le reste, je n'ai rien fait à demi même si j'ai été mis au vestiaire pendant quelques temps. Dans la vie je me suis toujours donné à fond pour relever des défis de taille. J'ai transformé l'essai. Parti de banlieue j'ai fini dans un bel appartement cossu et c'est l'une de mes grandes fiertés."

L'avis des Enquêteurs : À la suite de la prestation du Dragon sur le titre Les Planètes de M. Pokora, Jarry pense que c'est Shy'm qui est dissimulée dans le costume. Kev Adams suppose qu'il s'agit de Laurent Ournac. Alessandra Sublet et Anggun sont "perdues".

La question du jury au Dragon est : "Êtes-vous un sportif professionnel ?" Le Dragon répond : "Le sport fait partie de ma vie mais pas professionnellement".

Indices tirés des images du Dragon

– Le Dragon apparaît près d'un volcan puis devant un château fort de type médiéval. Il pose ensuite devant des menhirs qui comportent des signes celtes. Il est ensuite entouré de ses gardes du corps dans un stade de sport, et sur une piste d'athlétisme. Quelques secondes plus tard, le Dragon est dans un désert, dans un appartement luxueux puis à nouveau près d'un volcan.