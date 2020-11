Meghan et Kate, les retrouvailles : les duchesses fâchées réunies par Victoria Beckham ?

Après des mois séparées l'une de l'autre - notamment à cause du Megxit et de la pandémie - Kate Middleton et Meghan Markle pourraient bien se retrouver. Des retrouvailles tant attendues peut-être rendues possibles par Victoria Beckham. Le Daily Mail rapporte, dimanche 1er novembre 2020, que la styliste britannique ferait face à un "dilemme", en devant choisir qui inviter au mariage de son fils Brooklyn, qui devrait avoir lieu en 2022.

Depuis son déménagement en Californie, Meghan Markle se serait beaucoup rapprochée de l'ancienne Spice Girl. De plus, Victoria et David Beckham se sont rendus aux deux mariages royaux : celui du prince William et Kate Middleton en 2011, et celui du prince Harry et de Meghan Markle, en 2018. Faudrait-il n'inviter qu'un des couples ? Ou bien les deux ? Ou même personne ? Il semblerait que Victoria Beckham soit face à une énigme.

Brooklyn Beckham, âgé de 21 ans, avait déjà reporté son mariage à 2022, espérant que la pandémie ne ruine pas ses plans. Il est en couple avec Nicola Peltz, mannequin et actrice américaine âgée de 25 ans, fille de l'homme d'affaires Nelson Peltz. Pour l'heure, on ne sait pas si les invitations ont été envoyées.

La dernière fois que Meghan Markle et Kate Middleton se sont vues remontent à mars 2020, lors du Commonwealth Day service au sein de l'abbaye de Westminster. Elles s'étaient brièvement parlé pendant l'événement, qui était le dernier des époux Sussex en tant que membres actifs de la famille royale britannique. Peu de temps après, Harry et Meghan avaient déménagé aux États-Unis avec leur fils Archie (1 an). Depuis, on dit que les deux duchesses sont brouillées. C'est également ce que la rumeur colporte au sujet de leurs maris, Harry et William.

"Je doute fortement que leur relation soit une fois comme elle l'était. Je ne pense vraiment pas. Je pense qu'ils ont brisé leur relation. Je pense que si quelque chose se passait entre Meghan et Kate, les garçons seraient ensemble à nouveau", a récemment analysé Ingrid Seward, la rédactrice en chef de Majesty Magazine, au podcast Pod Save The Queen.