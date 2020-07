Meghan Markle dégaîne la robe d'été parfaite... et à petit prix !

La vague de chaleur qui frappe la Californie depuis plusieurs jours ne semble pas perturber la duchesse de Sussex, au contraire, elle lui a inspiré un look estival simple et efficace. Le 10 juillet 2020, Meghan Markle a fait une apparition remarquée à Beverly Hills, surprise par des paparazzi alors qu'elle regagnait son imposante Cadillac SUV au côté de son mari le prince Harry. Une sortie pour laquelle l'ex-actrice de 38 ans a misé sur une tenue confortable, élégante et surtout, respirante !

La maman du petit Archie (1 an) a en effet dévoilé une nouvelle robe en lin blanche de la marque Magic Linen. Ce modèle léger et asymétrique baptisé Toscana est toujours en vente au prix de 76 dollars (environ 67 euros). Nul doute qu'il devrait rapidement se retrouver en rupture de stock, comme c'est souvent le cas avec les vêtements et accessoires portés par la duchesse de Sussex. Sensible aux marques de mode éthiques et respectueuses de l'environnement, Meghan Markle n'a pas choisi Magic Linen au hasard puisque la griffe interdit l'utilisation des produits chimiques dans la production de ses vêtements et respecte les normes imposées par le label Oeko-Tex.