Meghan Markle et Harry au top de l'impopularité : séparation forcée pour le couple

S'il y a bien des têtes couronnées qui ne s'attirent pas vraiment les faveurs des gens ces derniers temps (et depuis longtemps), ce sont bien Meghan Markle et le prince Harry. Leur présence durant la période de deuil au Royaume-Uni après la mort de la reine Elizabeth II n'a pas vraiment arrangé leurs affaires. Les gestes d'affection qu'ils se sont accordés en public ne sont pas passés inaperçus non plus. En bref, Meghan et Harry sont toujours les bêtes noires de la monarchie et des fans de la royauté. Ils en sont conscients, c'est donc la raison pour laquelle ils ont pris une décision radicale.

De retour aux Etats-Unis, où ils ont retrouvé leurs enfants chéris Archie, 3 ans et Lilibet, 15 mois, Meghan Markle et Harry se sont concertés et en sont venus à la conclusion suivante : la nécessité de se séparer de Keleigh Thomas Morgan, la femme de confiance qui gérait la carrière de Meghan Markle et du couple depuis son installation en Californie. S'ils en étaient plutôt satisfaits jusqu'à présent, des raisons financières et pratiques ont poussé le couple Sussex à faire ce choix brutal.

Autre détail : Meghan Markle et le prince Harry ont déjà choisi la remplaçante de Keleigh Thomas Morgan. Le couple va faire confiance à Christine Weil Schirmer, ex-dirigeante à la Silicon Valley et employée de la fondation Archewell créée par Meghan et Harry. Elle n'a pas été choisie au hasard puisqu'elle est considérée comme l'une des meilleures et des plus intelligentes dans le milieu. Et autant dire que c'est tant mieux avec tous les projets que Meghan et Harry ont sur le feu.

Outre les mémoires explosifs du prince Harry, dont la publication a été repoussée à l'année prochaine après la mort de sa grand-mère, les tourtereaux travaillent sur un docu-série dans le cadre de leur contrat signé avec Netflix. Attendu pour 2023 également, Meghan et Harry souhaiteraient le faire modifier en raison des propos qu'ils tiendraient au sujet du roi Charles III, de la reine consort Camilla et de William, prince de Galles comme le révélait le Daily Mail. Avec autant de bombes à retardement sous la main, Meghan Markle et Harry font bien de s'entourer des meilleurs.