Meghan Markle et ses ambitions politiques : Cette nouvelle recrue qui fait jaser

L'année 2022 mène décidément le couple du Prince Harry et de Meghan Markle vers son lot de projets et de surprises. Alors qu'on annonçait la réconciliation du duo (qui a quitté ses fonctions princières il y a deux ans) avec la reine Elizabeth II , de nouveaux éléments pourraient indiquer que le duchesse de Sussex viserait de nouvelles ambitions, en particulier politiques.



C'est une nouvelle recrue du clan Harry-Meghan qui est venu semer le trouble dans les esprits des observateurs cette semaine. En effet, l'arrivée d'une certaine Miranda Barbot a de quoi interroger. Son nom ne vous dit peut-être rien mais cette dernière était l'un des éléments forts du clan Obama ayant oeuvré pour la réélection de l'ex président américain en 2012. Elle occupait la fonction de responsable des relations publiques pour le candidat démocrate à l'époque. Aussi cette spécialiste de la communication (et notamment politique) sera visiblement d'une aide précieuse pour le couple qui a parfois souffert de problèmes d'image. La jeune femme, d'à peine 30 ans, a quitté ses fonctions dans l'entreprise américaine BerlinRosen pour rejoindre le groupe anglais Archiwell. Miranda était déjà à leurs côtés lors de leur très réussie sortie pour les Invictus Games.

Une petite révolution qui interroge sur les aspirations d'Harry et Meghan. Au point où une source proche a déclaré au Mirror : "Il y a des airs des Clinton ou des Kennedy chez eux, ce ne serait plus une énorme surprise si Meghan se lançait en politique." Qu'en sera-t-il ? Bien malin qui peut le savoir mais il est certain que le couple princier met toutes les chances de son côté pour "lisser" son image. Et le domaine de la communication n'a pas été son seul chantier puisqu'il a également engagé l'ancien garde du corps de... Barack Obama pour sa protection. Décidément !

Meghan Markle marchera-t-elle dans les pas de Barack Obama pour devenir la seconde afro-américaine à la Maison Blanche ?