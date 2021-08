Meghan Markle humiliée : des journalistes s'acharnent... à cause de sa vidéo d'anniversaire !

Elle est, encore une fois, sur toutes les lèvres ! Meghan Markle a fait grand bruit lors de son anniversaire. Pour célébrer ses 40 ans, la femme du prince Harry et maman de leurs enfants Archie et Lilibet Diana (2 ans et deux mois) a fait une apparition, la première depuis la naissance de sa fille, ce qui lui vaut d'être sous le feu de nouvelles critiques.

Comme le rapporte le DailyMail, deux présentateurs du talk-show australien Today show, Karl Stefanovic et Sophie Walsh, se sont délectés de la prestation de l'actrice américaine dans son post Instagram, partagé mercredi 4 août.

"Elle gagne sa vie en restant à la maison, assise devant la cheminée : quelle vie de chien !", a lancé sur le plateau Karl Stefanovic, 46 ans, avant de s'en prendre à la diction de la Duchesse de Sussex. "Pourquoi ne parle-t-elle pas normalement ?", a-t-il commenté, tout en imitant l'accent américain de la jeune femme.

Sa collègue est guère plus sympathique. "C'est drôle, elle parle de retour au bureau alors qu'elle a quitté ses fonctions de Duchesse moins de deux ans après son arrivée dans la famille royale", tacle l'animatrice de 35 ans.