Meurtre d'une éleveuse de chèvres : pourquoi son mari est-il comparé à Cédric Jubillar ?

Frédéric Mellet se serait bien passé de cette comparaison, mais son histoire résonne beaucoup avec celle d'un autre homme dont l'épouse a disparu : Cédric Jubillar. Le Parisien-Aujourd'hui en France consacre un long article sur cette affaire non résolue depuis deux ans. Quels sont ses points communs avec entre celle de Chantal Mellet et celle de Delphine Jubillar ?

En décembre 2020, Delphine Jubillar, infirmière du Tarn, a disparu brutalement, laissant sans nouvelles ses proches et surtout ses deux enfants Louis et Elyah. De son côté, Chantal Mellet, mère de quatre filles et éleveuse de chèvres au côté de son mari, s'est aussi volatilisée cette année-là, le 20 juillet 2020 à Joigny, sans aucune explication en amont.

Comme pour la Tarnaise, il n'y a pas de scène de crime ni d'aveu, ce qui n'empêchent pas les enquêteurs et la justice de porter une attention particulière aux maris. Les époux de ces deux disparues ont été mis en examen pour homicide par conjoint. Cédric Jubillar est toujours en détention provisoire au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses depuis le mois de juin 2021, tandis que Frédéric Mellet est incarcéré depuis le mois de mai dernier.

La situation conjugale des deux femmes aussi ne sont pas sans similarités. En effet, Delphine, qui était en procédure de divorce de Cédric Jubillar, comptait s'installer avec son nouvel amoureux. Un amant qui avait tout l'air d'être à l'opposé de son mari, mais dont la description romantique a été remise en cause par les récentes déclarations de sa compagne à l'époque. De son côté, le couple Mellet a été secoué par les infidélités de Chantal et elle souhaitait aussi partir vivre avec un autre homme. Quelques jours avant sa disparition, elle avait annoncé à Frédéric qu'elle comptait s'en aller et sa relation avec un des habitants de Joigny était connue mais tabou au sein de la famille.

Enfin, les personnalités des deux hommes interpellent. Cédric Jubillar est décrit comme un homme provocateur et égocentrique par son entourage comme ceux qui l'ont côtoyé en prison. De son côté, Frédéric Mellet n'a pas caché son franc-parler devant les gendarmes. "Vous croyez que 22 mois après je me souviens de ce que je faisais ou si j'étais aux chiottes", a ainsi pu dire crûment le père de famille de 54 ans, selon le quotidien. Deux hommes derrière les barreaux qui nient toute implication depuis le début des enquêtes. Quant aux comportements violents, ils en ont été accusés par leurs proches d'insultes, mais chacun dément toute violence conjugale.

Toutefois, les points communs s'arrêtent là, chaque affaire possédant ses particularités et son histoire propre. Frédéric Mellet, travailleur acharné est vu comme un homme simple, impliqué dans sa famille et est soutenu par ses quatre filles, tandis que Cédric Jubillar a été montré du doigt pour son manque d'investissement dans le foyer, sa consommation de cannabis et son addiction aux jeux en ligne. Quel que soit leur profil, les enquêtes sont toujours en cours.

Cédric Jubillar et Frédéric Mellet restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'au jugement définitif de ces affaires.