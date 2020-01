Mort de Sébastien Demorand : Hommage poignant de Léa Salamé et Ali Baddou

Les hommages pleuvent depuis le décès, hier 21 janvier 2020, de Sébastien Demorand, critique gastronomique et célèbre juré de Masterchef, découvert en 2010. Après les déclarations bouleversantes de Carole Rousseau et Denis Brogniart, ce sont Léa Salamé et Ali Baddou, fidèles collègues de son frère Nicolas Demorand sur France Inter, qui ont tenu à adresser leur soutien aux membres de sa famille.

"À Sébastien Demorand, qui était plus grand que la vie. Et au nom de France Inter une pensée d'amour et d'affection pour son frère Nicolas Demorand, sa femme Élodie, ses enfants Rodolphe et Rose, sa mère Jacqueline et sa soeur Cathy", a déclaré Ali Baddou après avoir lancé la diffusion du titre Golden Slumbers, des Beatles, durant la matinale de France Inter.

Plus tard, alors que l'émission touchait doucement à sa fin, Ali Baddou a de nouveau exprimé ses sincères condoléances : "Avant de clore ce 7/9, un mot d'affection et d'amour pour Nicolas Demorand et toute sa famille. On l'embrasse très fort et on le retrouvera bientôt à l'antenne." L'animateur a alors immédiatement été rejoint par Léa Salamé, qui s'est directement adressée à son complice habituel : "Et on l'aime très fort. On t'aime Nico...", a-t-elle conclu, la voix pleine d'émotion.

"Ça me pétrifie..."

Du côté des anciens candidats de Masterchef, l'emblématique Nathalie Nguyen, candidate de la saison 2, s'est dite "pétrifiée" par cette triste nouvelle. "C'est un choc absolu. Je n'étais pas au courant de sa maladie. (...) Ça me pétrifie, c'est tellement subit. C'est quelqu'un de tellement vivant, plein de joie de vivre, toujours dans l'allégresse et le bonheur. Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé. Les mots me manquent. Je me dis quel courage. Jusqu'au bout il a gardé le sourire, la tête haute. Rien ne transparaissait. Il part avec une certaine beauté et cette classe qu'il a toujours eue. (...) Les dernières images que je garderai en mémoire, c'est quelqu'un qui représente la vie, complètement. (...) C'est un peu l'ange gardien de ma vie professionnelle...", a-t-elle déclaré à nos confrères de Télé Loisirs avant d'annoncer l'ouverture prochaine de son propre restaurant. "Je vais ouvrir mon restaurant en mars, et il m'avait dit qu'il serait là à l'ouverture. J'aurais voulu qu'il puisse continuer à voir ce que je suis devenue grâce à lui...", confie-t-elle bouleversée.

Pour l'heure, Nicolas Demorand est toujours silencieux. Nous lui adressons, ainsi qu'à toute sa famille, nos plus sincères condoléances.