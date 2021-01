Mylène Farmer bientôt dans une série d'horreur ? Elle galère à convaincre les diffuseurs...

On la connaît chanteuse. On la connaît muse, égérie, modèle. Mais Mylène Farmer est aussi comédienne. En 2018, elle a porté à bout de bras - et à bout de souffle - le film d'horreur Ghostland de Pascal Laugier, qui a remporté le Grand Prix du Festival de Gérardmer. Et ce frisson, l'artiste a envie de le revivre encore et encore. Elle serait donc, actuellement, en train de travailler sur un projet de série.

Le succès n'est pas encore au rendez-vous. Condamner à tuer, la mini-fiction qui pourrait mettre Mylène Farmer en scène, n'a pas été validée par Amazon France - selon les informations du journal Le Point. Alors que la plateforme vidéo héberge le concert Live 2019 de la chanteuse ainsi que le documentaire qui lui est consacré, en plusieurs parties, intitulé L'ultime création !

Son pitch est pourtant savoureux. Mylène Farmer incarnerait une autrice de thrillers qui fait des cauchemars prémonitoires, et dont une partie de l'oeuvre serait le fruit de ces visions. La chanteuse a donné son accord pour être la tête d'affiche de cette série créée par Michel Catz pour la société Big Band Story. Elle a même convaincu le réalisateur Xavier Gens - Gangs of London - d'assurer la mise en scène. L'acteur américain Holt McCallany lui donnerait la réplique.

L'originalité de Condamner à tuer ne s'arrête pas là. Inspiré par des pionniers tel que Bandersnatch - l'épisode interactif de Black Mirror, avec Will Poulter, disponible sur Netflix - la série adopterait un concept transmédia afin que les spectateurs soient immergés dans les fameux cauchemars de Mylène Farmer. Il s'agirait d'un mix entre le très sous-estimé The Cell, avec Jennifer Lopez, et la série HBO The Bird Day. Les producteurs du projet tentent, actuellement, de trouver d'autres diffuseurs qu'Amazon. Croisons-les doigts pour que leurs rêves soient, eux aussi, prémonitoires...