Nabilla enceinte : En bikini, la future maman évoque son stress grandissant

Nabilla Benattia (devenue madame Vergara) a choisi de vivre sa première grossesse en communion avec ses fans. Les joies comme les peines, la future maman de 27 ans montre tout. Samedi 24 août 2019, l'épouse de Thomas Vergara n'a pas hésité à exprimer la confusion de ses sentiments sur Instagram.

De passage à Madrid, où elle a rencontré la star du Real Karim Benzema, Nabilla a proposé une photo d'elle à la piscine à ses 4,6 millions d'abonnés. En maillot de bain deux pièces, l'ancienne candidate de téléréalité tient son ventre très arrondi avec l'une de ses mains. "Good morning tout le monde. Aujourd'hui 31 semaines, rolalala ça se rapproche. Je suis tellement impatiente heureuse comblée mais aussi très stressée, j'espère être à la hauteur de ce petit ange. Tellement hâte de commencer ce nouveau chapitre de notre vie", a-t-elle commenté en légende. Plus les semaines passent et plus les doutes grandissent en même temps que l'impatience. Quoi de plus normal de que de passer par ces questionnements qui font tant tergiverser Nabilla ? Fort heureusement, elle sait qu'elle peut compter sur ses admirateurs pour lui redonner confiance et la rassurer dans ces moments là.