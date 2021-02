Natacha Raoult "ne fait qu'un" avec son mari Didier Raoult : ce qui l'a séduite

C'est la première fois qu'elle s'exprime. La psychiatre Natacha Raoult-Caïn, épouse du professeur Raoult, a accordé un long entretien à ELLE, dans l'édition du vendredi 12 février 2021. "Didier et moi, on ne fait qu'un", affirme-t-elle d'emblée. Depuis quarante ans, elle partage la vie du patron de l'IHU de Marseille. Lors de cet entretien réalisé à l'occasion de son roman Un mardi chez les fou (ed. Michel Lafon), la docteur prend la défense de son mari.

Alors que la communauté scientifique a invalidé sa thèse sur la chloroquine et que beaucoup le dépeignent comme un homme mégalomane à la recherche d'attention, Natacha Raoult dénonce la "folie" qui entoure son mari. "Ce qui se passe autour de Didier, je me dis souvent que c'est du délire. Cela ne mérite pas autant de bruit et de fureur, ni d'un côté ni de l'autre. Mais c'est intéressant à observer et j'adore que la vie soit imprévisible", confie celle dont la messagerie est pleine de demandes sur les éventuels traitement de la Covid-19.

Fille de psychiatres, Natacha Raoult-Caïn a toujours été vouée à aider les personnes atteintes de maladies mentales. Elle souligne ainsi la pertinence de cette "folie". "La maladie mentale, ce n'est jamais joli. C'est cru, c'est dur, c'est douloureux. Mais dans la folie, il y a une vérité, quelque chose d'authentique, parfois une perception accrue qui fait dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Rien qui m'effraie puisque moi même je déteste le vernis et le conformisme. Je suis très cash. Didier et moi avons ça en commun", a-t-elle déclaré.

Au début de sa carrière, Natacha Raoult-Caïn a toutefois voulu poursuivre une voie littéraire. Sa rencontre avec Didier Raoult au début de l'année 1981, a changé la donne. À l'époque, elle n'a que 20 ans, lui 28. "C'est Didier qui m'a convaincue. Il me disait : 'Natacha ça suffit, tu sais bien que tu es faite pour ça'", raconte la psychiatre à ELLE, qui a l'époque était déjà mariée au médecin. Pour elle, Didier Raoult est "un vrai docteur", c'est d'ailleurs cela, son humanité, qui l'a séduite. "C'est cela qui m'a d'abord séduite chez lui plus que son intelligence, sa culture, ou ses capacités scientifiques. Aujourd'hui encore, quand l'un de ses patients va mal, il ne peut pas en dormir de la nuit", admire-t-elle.

