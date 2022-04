Patrick Poivre d'Arvor a "humilié" une célèbre consoeur en public : "Parce que j'ai décliné son offre..."

Tout le monde savait mais personne n'a rien fait ? C'est un peu le sentiment qui domine au vu de l'affaire PPDA, démarrée en février 2021 après la première plainte de la romancière Florence Porcel pour des faits supposés de viols. Depuis, la machine judiciaire s'est mise en branle, des dizaines d'autres femmes ont été entendues par les autorités et l'ancien journaliste de TF1 vient carrément de porter plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse contre 16 d'entre elles. Alors que tout laisse à penser que la première chaîne - ainsi que le petit milieu journalistique télévisuel - avait connaissance du comportement totalement inacceptable de sa star, rien n'a été fait pour l'empêcher de continuer. Sa consoeur Frédérique Lantieri témoigne à son tour de l'attitude scandaleuse de Patrick Poivre d'Arvor.

Interrogée par le magazine Complément d'enquête sur France 2 - diffusé le 28 avril et carton d'audience avec 1,72 million de téléspectateurs et une part de marché de 19,3% auprès de l'ensemble du public - Frédérique Lantieri a pu témoigner du comportement décrié de PDDA avec les femmes. En 1980, elle est une jeune stagiaire de 20 ans à la télé et tombe sur le journaliste qui décide rapidement de la prendre "sous son aile pendant deux jours". Au début, tout se passe bien... "C'était très flatteur. Il a dû m'emmener partout avec lui. Je crois même qu'on a déjeuné ensemble. Il s'est vraiment occupé de moi. Il doit me draguer un peu, mais il n'a pas de gestes déplacés. Il me fait des compliments", dit-elle. Puis, quelques semaines plus tard, elle a droit à des lettres et des coups de fil qui quittent le terrain professionnel. "Il me faisait des avances un peu plus prononcées. J'ai décliné très simplement et ça s'est arrêté là", ajoute-t-elle.

Mais avec Patrick Poivre d'Arvor, rien ne reste sans conséquence quand les femmes ne cèdent pas à ses avances... Ainsi, Frédérique Lantieri recroise sa route un peu plus tard lorsqu'elle est cette fois stagiaire pour le Quotidien de Paris. Elle se retrouve à assister à une émission politique d'Antenne 2. "On attend que PPDA ait terminé le journal, parce que l'émission se déroule exactement sur le même plateau. Il termine. Il sort tel un roi, telle une star. Il connaît un peu tout le monde (...) D'un seul coup, il me voit. Très fort devant tout le monde, il dit à mon rédacteur en chef : 'Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là ? Vous l'avez prise ? Nous, on n'a pas voulu d'elle !'", se souvient l'animatrice. Un moment cuisant et terrible à vivre pour celle qui n'est qu'une jeune femme cherchant à se faire une petite place dans le journalisme. "Tout le monde me regarde, dans mon souvenir. Moi, je ne sais pas quoi répondre", dit-elle, ajoutant qu'il avait évidemment voulu "l'humilier" pour "se venger". Et elle assure savoir pourquoi : "Parce que j'ai décliné son offre."

Au cours du reportage, Complément d'enquête a également recueilli le témoignage glaçant de "Mathilde", la dernière femme à avoir porté plainte contre PPDA, le 27 avril 2022 pour viol. Elle a relaté l'agression sexuelle dont elle aurait été victime en 1995 dans le bureau du journaliste à TF1, alors qu'elle avait 24 ans et était jeune diplômée. Est-ce que ces multiples témoignages, souvent très détaillés, vont-ils enfin convaincre Jean-Pierre Pernaut ou Claire Chazal, qui sont les rares à avoir pris position en faveur de Patrick Poivre d'Arvor ?

PPDA reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.