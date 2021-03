Patrick Poivre d'Arvor accusé d'avoir uriné sur le canapé de son ex, Claire Chazal : "Elle est horrifiée"

Les témoignages s'accumulent à son encontre mais Patrick Poivre d'Arvor les balaye du revers de la main. Le 18 février 2021, le journal Le Parisien annonçait que l'animateur avait été accusé d'agressions sexuelles et de viols et qu'une enquête préliminaire avait été ouverte par le parquet de Nanterre. Dans les jours qui ont suivi cette information, des voix se sont élevées sur les réseaux sociaux. Des histoires sordides sont ressorties de derrière les fagots. L'une d'elle contait cette fois où, ulcéré par sa rupture avec Claire Chazal - qui débutait une relation avec Xavier Couture, l'un des grands patrons du groupe TF1 -, il aurait uriné "sur le canapé où elle avait l'habitude de faire la sieste". Un mensonge de plus pour l'ancien locataire du JT de 20h.

"Comme l'accusation de cette dame [Florence Porcel, NDLR.] avait l'air d'être bien fragile, on est tout de suite passé à autre chose, explique Patrick Poivre d'Arvor, invité sur le plateau de l'émission Quotidien. Une campagne encouragée par un journal, Le Parisien, qui a soutenu un appel à la délation avec mon nom. Il y a eu des centaines de coups de téléphone passés à tout mon entourage, à tous les gens avec qui j'avais travaillé pour essayer de savoir. Il y a eu des amis, des jaloux, des déçus. J'ai vu des inventions totales, absolues. On a dit des horreurs. On a dit que j'avais uriné sur le canapé de Claire Chazal. Interrogez-la. Elle est horrifiée par ce type d'attaques aussi basses."

Tout est faux du début à la fin

Patrick Poivre d'Arvor a profité de son passage sur TMC pour affirmer qu'il n'avait jamais agressé aucune femme, qu'il n'avait jamais eu aucune relation avec Florence Porcel, et que tous ces récits n'étaient qu'affabulations. Si certains détails reviennent sans cesse dans les témoignages recueillis depuis le dépôt de plainte du mois de février, le présentateur explique que ces histoires ont toutes la même origine. "Tout est faux du début à la fin, précise-t-il. La plupart de ces allégations se trouvent dans un livre que j'avais attaqué en son temps, qui date de 2008. Un livre qui avait été supposément écrit par des animateurs, ou des journalistes de TF1. C'était faux, nous l'avons découvert avec mon avocat. C'était une seule personne qui l'avait écrit et, entre temps, les éditions du Panama qui l'avait publié ont été dissoutes."

Patrick Poivre d'Arvor reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement de cette affaire.