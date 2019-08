Pékin Express 2019 – Lydia et Mounir de retour : "On l'a appris à l'aéroport"

Lydia et Mounir sont de retour dans Pékin Express 2019 ! Les jeunes mariés qui ont depuis rompu ont remplacé Martine et Steve qui ont été contraints de faire un abandon médical. Heureux de cette nouvelle opportunité, le duo a répondu aux questions de Purepeople.com.

Entre l'épreuve non éliminatoire et l'abandon de Martine et Steve, on peut dire que vous avez eu deux fois de la chance dans Pékin Express !

Lydia : On a une chance incroyable ! C'est le retour du Jedi ! J'étais contente de revenir, mais déçue à la fois, car ça voulait dire que Martine et Steve partaient, en plus suite à un abandon médical. Je me suis dit qu'il fallait que je me donne à fond pour leur faire honneur.

Comment et quand avez-vous appris l'annonce de votre retour ?

Lydia : C'était le lendemain de notre élimination. On était à l'aéroport devant la porte de l'avion, prêts à embarquer. J'étais dépitée, j'avais pleuré toute la nuit. Je suis allée aux toilettes vite fait, car on ne voulait pas rentrer en premier dans l'avion et, au moment où finalement on s'apprête à mettre un pied dedans, on nous appelle. Sur le moment, on se dit que c'est une blague, mais non. On nous explique que, demain, on doit remettre le sac et qu'on repart ! Notre parcours est vraiment incroyable.

Mounir : On avait vraiment un pied dans l'avion, on avait donné nos passeports pour embarquer. On a reçu ce coup de téléphone nous demandant de faire demi-tour. J'ai passé le téléphone à Lydia et lui disant : "Je ne sais pas ce qu'elle me veut, cette folle, je ne comprends pas ce qu'elle dit." Un pas de plus dans l'avion et c'était trop tard, on partait en France et, franchement, je ne pense pas qu'ils nous auraient fait revenir de France pour réintégrer la course, car il y a au moins treize heures d'avion. J'étais vraiment heureux, car j'avais perdu le duel final et je me disais que j'avais tué le rêve de Lydia qui était de participer à l'émission.

Selon vous, quel est le binôme qu'il faut craindre le plus ?

Lydia : Ceux que je crains le plus depuis la première étape, c'est Fabrice et Briac, car vraiment ils raflent tout. Après, en ayant fait les destins liés avec Kleofina et Julia, j'ai constaté qu'elles étaient aussi très fortes. Elles ont un sacré mental.

Mounir : C'est Fabrice et Briac. Le petit, il a faim, il n'est pas là pour rigoler et il l'a fait comprendre à tout le monde.

