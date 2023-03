Pierre Niney : Rare apparition de ses deux filles et tendre déclaration de sa chérie pour son anniversaire !

Il rencontre le succès au cinéma, est heureux au travail comme en amour... et a également l'un des meilleurs signes astrologiques du zodiaque. Le 13 mars 2023, Pierre Niney célèbre son anniversaire - 34 ans, déjà ! -, et le comédien a eu droit, pour l'occasion, à un joli hommage rendu par sa compagne Natasha Andrews sur les réseaux sociaux. La photographe australienne a effectivement partagé plusieurs clichés qui sont lui précieuses, et qui mettent en scène son cher et tendre.

Personne ne porte le costume de manière plus pimpante que toi

C'est ainsi qu'on retrouve, sur plusieurs images, Pierre Niney entouré de leurs deux filles, Lila et Billie, nées en 2017 et 2019. Mais Natasha Andrews ne s'est pas contenté de publier quelques photos triées sur le volet, elle a également écrit un joli hommage à son compagnon. "Joyeux anniversaire à mon Poissons préféré, déclare-t-elle. Tu es le plus drôle, le plus gentil, le plus intelligent, le plus romanesques, le plus attentionné et parfois le plus ennuyeux de tous les papas, de tous les amis des animaux, de toutes les bombes que j'ai jamais rencontré. Personne ne porte le costume de manière plus pimpante que toi. Je promets d'arrêter de t'embêter quand tu manges cette année."