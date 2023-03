Pierre Niney, sa vie loin de Paris avec sa femme et ses filles : pourquoi il ne reviendra jamais

Lorsqu'il n'est pas sur un tournage, Pierre Niney - qui fête ce lundi ses 34 ans - passe du temps avec sa famille, à savoir ses deux filles Lola et Billie (nées en 2017 et 2019) ainsi que la mère de ces dernières : la photographe Australienne Natasha Andrews. Tous ensemble, ils ont posé leurs valises à la campagne, loin du tumulte Parisien.

Un choix que le héros de Yves Saint Laurent (film réalisé par Jalil Lespert pour lequel il a reçu le César du meilleur acteur en 2015, ndlr) ne semble regretter pour rien au monde, comme il l'a déjà confié pour le magazine Psychologies. Revenir dans la capitale n'est désormais plus une option pour lui : "Quand je suis parti vivre à la campagne, je commençais à subir Paris et aujourd'hui, je ne me vois plus vivre en ville".

Ça matche très bien

À la campagne, c'est un cadre de vie idéal qu'il a trouvé : "Je vis dans un endroit sans personne autour de moi, j'ai un temps illimité, jusqu'à l'épuisement, pour lire des livres, regarder des films, me perdre dans une histoire... J'adore tellement faire ça ! Surtout la nuit, quand personne ne m'appelle... Mon grand luxe, ma grande joie, c'est de pouvoir choisir mes moments de solitude".

Ses plaisirs ultimes : "Faire du sport, du surf, du basket... ou jouer avec mes filles. J'ai toujours adoré jouer. Avec elles, ça, ça n'a pas bougé. Et je leur souhaite, pour plus tard, la légèreté du rire. Parce que c'est un pouvoir magique...". Une vie simple donc, loin des projecteurs et des paillettes. "Ça matche très bien. Le fait, un moment, d'être dans un espace de vie plus proche de la nature. Et puis, de choisir quand on a envie d'être dans la foule et de choisir quand on a envie d'être au calme chez soi, la nuit avec le bruit des chouettes et du feu, c'est cool", confiait-il notamment à la journaliste Audrey Crespo-Mara dans l'émission Sept à huit diffusée sur TF1.

Un mode de vie qui ne l'empêche pas pour autant de, lorsque cela est nécessaire, rejoindre la civilisation et notamment la ville lumière pour mener à bien ses projets professionnels, lui qui devrait notamment être à l'affiche de deux films cette année : Le livre des solutions de Michel Gondry et Daaaaaali ! de Quentin Dupieux.