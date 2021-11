Presnel Kimpembe, son enfance avec une mère caissière : "On manquait de certaines choses"

Il fait partie de ceux que l'on nomme les "titis parisiens" de l'effectif. Si la plupart ont été obligés de quitter la capitale pour avoir du temps de jeu à l'image de Kingsley Coman ou Adrien Rabiot, Presnel Kimpembe fait figure de véritable réussite de la formation du Paris Saint-Germain. Arrivé sur la pointe des pieds derrière le duo indéboulonnable Marquinhos et Thiago Silva, le défenseur de 26 ans a fini par devenir un titulaire indiscutable. Champion du monde en 2018, le coéquipier de Messi et Mbappé fait désormais partie des tauliers du club parisien.

Impliqué dans des oeuvres de charité, Presnel Kimpembe a organisé le 1er novembre dernier une vente aux enchères d'oeuvres d'art et d'objets de sportifs pour aider les enfants en Haïti. Une opération qui a permis de récolter 57 000 € pour l'île dont est originaire sa maman. Né et ayant grandi dans le Val-d'Oise en région parisienne, le joueur du PSG vient d'un milieu très modeste. "Avec du recul, même si on manquait de certaines choses, je dirais que j'ai été heureux dans ma jeunesse", assure-t-il dans une interview donnée à Libération.Une jeunesse aux côtés de ses deux grands frères et de sa petite soeur, avec une mère dévouée à ses enfants. "Ma mère (ndlr, elle était caissière) avait deux travails, parfois trois. Elle avait même des boulots de nuit de temps en temps, pour subvenir à nos besoins", raconte-t-il aujourd'hui.

Un père vu comme un "exemple"

Une enfance parfois compliquée mais des parents impliqués pour la réussite de leur enfant, à l'image de son père, son "exemple" comme il l'appelle et qui n'a pas hésité à faire plusieurs sacrifices pour la réussite de son fils. "Il m'a tout donné, m'emmenait aux entraînements quand j'étais plus jeune, n'allait pas travailler parfois pour pouvoir venir me chercher au Camp des loges", se remémore Presnel Kimpembe. Un papa omniprésent et qui lui a transmis cette force de caractère qui l'habite désormais. "C'est lui aussi qui m'a transmis cette mentalité", conclut-il.