Prince Harry et Meghan Markle, réconciliés avec la famille royale ? Leur plan secret perturbé, mais ils ne lâchent rien...

Une opération reconquête des coeurs... qui n'a pas tourné comme ils l'auraient voulu ! Selon plusieurs journaux britanniques, dont les sérieux Daily Mail et The Sun, le prince Harry et Meghan Markle avaient prévu de longue date leur retour au Royaume-Uni l'an prochain pour une réconciliation avec la reine Elizabeth II.

Sûrement échaudés par sa réaction lors du Jubilé, lorsqu'elle avait refusé de les recevoir plus de 15 minutes, tous les deux auraient décidé de laisser passer la publication des mémoires du fils du roi Charles III, ainsi que celle de leur série Netflix, avant de retourner la voir et d'entamer un long chemin pour se faire pardonner, eux dont l'interview avec Oprah Winfrey n'a jamais été pardonnée. Seulement, rien ne s'est passé comme ils l'avaient prévu, puisque la reine, décédée le 8 septembre, n'aura pas eu le temps de leur accorder son pardon.

Le prince Harry, qui s'était précipité à Balmoral, comme son frère William, son père et ses oncles et tantes, n'aura même pas eu le temps de lui dire au revoir et se retrouve désormais dans l'impasse. Surtout qu'il se murmure que ses mémoires pourraient attaquer frontalement son père, devenu le roi Charles et sa belle-mère, la reine consort Camilla. Et le nouveau monarque, qui a multiplié les gestes de réconciliation avec son fils cadet pendant la période de deuil de la reine, aurait été très clair : si les mémoires ou la série devaient à nouveau porter atteinte à la couronne, il ne pardonnerait pas...

Le couple de Sussex se retrouve donc, en catastrophe, à tenter de faire changer les choses : remuant ciel et terre pour modifier le texte de ses mémoires, il aurait également tenté de repousser la diffusion de la série Netflix, malgré un refus très net du patron de la plateforme de VOD. Des signes d'apaisement volontaires envers sa famille, avec qui il a sans doute un peu parlé pendant la semaine d'hommages à la reine.

Il se murmure même qu'il aurait retrouvé ses neveux et nièces : lors de son départ, fin 2019, George, Charlotte et Louis n'avaient que 6, 4 et 1 an et ne se souvenaient sûrement pas bien de lui. Cependant, au vu du regard échangé avec la fille du prince William, eux aussi semblent avoir envie de renouer avec leur tonton... et pourquoi pas de rencontrer leurs cousins, Archie (3 ans) et Lilibet (16 mois), qu'ils n'ont jamais vus...