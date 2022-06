Princesse Beatrice d'York : Grosse frayeur en calèche, un accident évité de peu au Royal Ascot !

C'est l'évènement hippique que la haute société britannique ne manque jamais : le Royal Ascot, comme à chaque édition, a vu défiler une bonne partie de la famille royale, impatiente de profiter des courses de chevaux sur les meilleurs jockeys du monde. Et après le Prince William et Kate Middleton, Mike et Zara Tindall et la princesse Eugenie avec son mari Jack Brooksbank, c'est la princesse Beatrice qui y a fait sa troisième apparition de la semaine ce samedi 18 juin 2022.

Mais la fille d'Andrew d'York et son mari Edoardo Mapello Mozzi ont bien failli avoir en arrivant... un accident de calèche ! En effet, alors que le couple était confortablement assis, attendant d'arriver dans les gradins, l'un des chevaux qui tirait la calèche s'est emballé et est parti sur le côté, très énervé, mais calmé, heureusement, très rapidement par les grooms présents, qui ont su le remettre facilement dans le rang relate Royal Central.

Une fois la tranquillité revenue, la jeune maman de la petite Sienna (8 mois) a pu retrouver le sourire et rejoindre les différents participants à qui elle a remis certains prix. Elle y a également retrouvé le duc de Kent, le cousin d'Elisabeth II, qui avait participé aux cérémonies du Jubilé. Sa soeur, qui l'avait accompagnée mardi dernier dans une robe florale, était absente cette fois-ci en revanche.

Ce qui n'a pas empêché Beatrice, sublime dans sa robe noire à pois blanc signée Saloni et ses escarpins Jimmy Choo, de bien s'amuser, au bras de son mari qui avait lui aussi mis le paquet niveau look en respectant le dress-code haut-de-forme et queue de pie... Tous deux avaient en revanche laissé leur petite fille à la maison. Née en août dernier, la fillette n'a jamais fait d'apparitions officielles (au contraire de son cousin, August Brooksbank) mais aurait sûrement eu peur face aux nombreuses personnes présentes !

Même si on peut déjà être sûrs qu'elle montera à cheval dès ses premiers pas : toute la famille royale, la reine Elizabeth II la première, est passionnée d'équitation. La princesse Anne et sa fille Zara sont toutes les deux médaillées, le prince Harry et le prince William pratiquent le polo à haut niveau et tous se rendent régulièrement voir des compétitions. Et les enfants n'y échappent pas : le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis (8 ans, 7 ans et 4 ans) ont déjà commencé les cours !