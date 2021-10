Princesse Eugenie : Nouveau scandale autour de son mari, qui trahit un secret royal

L'histoire et les secrets de la famille royale britannique fascinent. Un de ses membres vient d'en révéler un par mégarde. Selon le mari de la princesse Eugenie, un tunnel souterrain offrirait un accès discret à un prestigieux hôtel cinq étoiles...

Jack Brooksbank, l'époux de la princesse Eugenie et papa du petit August (né le 9 février 2021), est l'auteur de la fuite ! L'homme aurait révélé l'existence de ce tunnel à des journalistes du Daily Mail, présents lors d'une soirée sponsorisée par la marque de tequila Casamigos, cofondée par George Clooney et dont il serait l'ambassadeur.

"Il y en a un qui part du Palais de Saint-James et mène au Dukes Bar [le bar de l'hôtel Dukes, NDLR]. Je ne l'ai jamais emprunté mais j'adorerais le faire", aurait confié Jack Brooksbank aux convives de l'événement, une nouvelle casserole après sa présence sur un yacht avec un mannequin topless. Le Palais Saint-James n'est habité par aucun membre de la famille royale britannique mais reste la résidence administrative officielle de la grand-mère de la princesse Eugenie, la reine Elizabeth II. Il est situé à un peu plus de 300 mètres du cinq étoiles du Dukes London.

Cette nouvelle affaire embarrassante intervient alors que la famille d'Eugenie d'York a récemment accueilli un nouveau membre ! Sa petite soeur, la princesse, Beatrice est devenue maman à son tour en donnant naissance à son premier enfant, une fille prénommée Sienna Elizabeth. Eugenie d'York a chaleureusement accueilli la venue au monde de sa nièce en lui souhaitant la bienvenue sur Instagram. "À mes très chers Beabea et Edo⁣. Félicitations pour votre nouvel ange. J'ai hâte de la rencontrer et je suis si fière de vous. On va tellement s'amuser à voir grandir nos enfants. Avec amour, Euge, a d'abord écrit Eugenie, avant de s'adresser à la petite Sienna. À ma nouvelle nièce. Je t'aime déjà et je te trouve tout simplement incroyable en photo... On va tellement s'amuser ensemble. Je t'aime, tata Euge."

Leur papa, le prince Andrew, a enfin rencontré sa petite-fille. Le fils de la souveraine s'était terré à Balmoral, en Écosse, pour éviter la tornade médiatique provoquée par le début de son procès pour viol sur mineure.