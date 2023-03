Renaud Capuçon et Laurence Ferrari : Ce dîner inattendu avec Beyonce et Jay Z, lors du "somptueux mariage" d'un ami

Dans le monde de la musique classique, son nom est reconnu comme l'un des meilleurs : très célèbre, le violoniste Renaud Capuçon mène une carrière de rêve. Alors qu'il remplit les salles de concert et enchaîne les shows, il s'est également produit devant les plus grands responsables politiques du monde, ainsi que devant les hommes les plus riches de la planète.

Un succès qui l'emmène parfois jusqu'à se retrouver dans des situations improbables. Comme le raconte M Le Monde dans son dernier numéro, l'homme a déjà partagé le dîner de Beyonce et Jay-Z, alors qu'avec son épouse ils étaient invités au mariage d'une personnalité très spéciale : Alexandre Arnault, le troisième fils de l'homme d'affaire Bernard Arnault.

Pour l'occasion, le violoniste, accompagné de sa femme Laurence Ferrari, - elle est la directrice en chef de Paris Match, où elle travaille depuis quelques mois - s'est rendu à Venise où se déroulait l'union féérique du jeune homme désormais âgé de 30 ans et de sa compagne Géraldine. Sur place, ils retrouvent des stars du monde entier : outre le rappeur et la chanteuse, Kanye West était notamment présent pour un showcase. David Guetta et Roger Federer avaient également fait le déplacement.

Bernard Arnault et Renaud Capuçon, une belle amitié mélomane

Une soirée un peu folle, mais qui s'explique par la proximité entre le grand frère de Gautier Capuçon, lui aussi musicien reconnu, et l'homme d'affaires multimilliardaire. Patron du puissant groupe LVMH, le septuagénaire est en effet un féru de musique classique. Tout comme sa femme. "L'épouse de Bernard Arnault, Hélène Mercier-Arnault, elle-même pianiste concertiste, aime jouer avec Renaud Capuçon", écrivent nos confrères.

Un rapprochement qui tend à se muer en véritable amitié. Le musicien devenu chef d'orchestre et la journaliste ont déjà passé des vacances sur le yacht du couple. Mais tous gardent en tête le business : c'est LVMH qui a notamment investi dans un prestigieux Stradivarius pour le violoniste, une forme de mécénat qui se pratique de plus en plus car acheter un instrument à plusieurs millions de dollars n'est pas vraiment chose aisée... même lorsque l'on est aussi bon que Renaud Capuçon !

Décrit, toujours dans le portrait du Monde, comme "ambitieux, parfait diplomate, amateur de politique, qu'il observe sans livrer d'opinion", le violoniste aime fréquenter des hommes d'affaires et semble également assez proche de la famille Bolloré, notamment de Vincent et Yannick, le père et le fils, propriétaires entre autre de CNews, avec qui il dîne régulièrement. D'autres amateurs de belle musique !