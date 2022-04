Shy'm : Epaule dénudée et look original face à Lucie Lucas, divine en petite robe noire

S'il y a bien une chose que Shy'm ne laisse pas souvent au hasard, c'est son look ! Remarquée pour ses tenues extravagantes et originales lorsqu'elle était jurée de Danse avec les Stars ou en concert, elle sait choisir pour chaque tapis rouge une robe ou un ensemble qui la met parfaitement en valeur. Et sa dernière sortie, ce mardi, n'a pas fait exception !

Invitée au festival Canneséries, elle avait en effet choisi une tenue bien particulière pour son deuxième photocall et aurait presque pu jouer dans Matrix ! En effet, après une robe en cuir la veille, elle avait cette fois décidé de se munir d'un pantalon de la même matière et de le recouvrir d'un long manteau noir, également en cuir. Keanu Reeves n'aurait pas fait mieux, on vous le dit ! La chanteuse avait décidé d'être très sexy, en agrémentant tout ce cuir d'une paire de sandales à talons et d'un débardeur asymétrique à une bretelle. Rayonnante avec peu de bijoux mais les cheveux parfaitement lissés, elle a ébloui les photographes avant de poser avec ses partenaires, Jamie Bamber et Lucie Lucas.

L'interprète de Clem depuis 2010, toujours aussi rayonnante, avait gardé ses cheveux lâchés mais laissé tomber son smoking à carreaux de la veille pour adopter une petite robe noire plus classique, très courte, accompagnée d'un long gilet blanc et de chaussures à hauts talons qui lui faisaient de très longues jambes ! Ultra sexy, elle semblait ravie de ce projet de série en anglais, dans laquelle elle interprètera une capitaine de police du sud de la France et dans lequel Shy'm interprètera sa collègue. Jamie Bamber partagera l'affiche avec elles. Le comédien britannique, qui parle un français presque parfait grâce à plusieurs années passées à Aix-en-Provence, avait choisi de se vêtir d'une marinière pour poser avec ses deux partenaires.

Le courant semble en tout cas plutôt bien passer entre les futurs partenaires, Shy'm ayant même expliqué au Parisien que les deux femmes avaient commencé leur préparation pour leurs rôles. "Je suis loin d'être bilingue, je travaille avec une coach. Avec Lucie, on suit depuis une semaine une formation physique d'autodéfense, de combat. Tout ça, c'est nouveau, c'est chouette d'apprendre à la connaître dans ce cadre", a-t-elle confié.

Les deux femmes parleront peut-être de leurs expériences communes à la télévision, Shy'm ayant débuté cette nouvelle carrière il y a deux ans seulement, avec un rôle dans la série Profilages. Lucie Lucas tient, quant à elle, le rôle de Clem depuis douze saisons et reste le personnage central de cette série si populaire sur TF1. Elles pourront également partager leurs expériences de mamans, puisque la chanteuse est devenue maman du petit Tahoma en janvier 2021. Lucie Lucas, quant à elle, a trois enfants : Lilou, 11 ans et demi, Moïra, 10 ans et Milo, 4 ans. Des points en commun bien utiles !