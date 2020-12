Sylvie Tellier "on fire" : son improbable danse sur Gradur et Heuss L'Enfoiré

Sylvie Tellier, grande fan de Gradur et Heuss l'Enfoiré ? À en croire la dernière vidéo postée par Maëva Coucke dans sa story Instagram, la directrice du comité Miss France serait en effet une adepte de la grosse moula.

Filmée par Miss France 2018, la femme de Laurent se déhanche en rythme et improvise une chorégraphie digne des plus grands rappeurs. "Sylvie elle kiffe trop la musique" souffle Maëva, impressionnée devant l'agilité et les pas chaloupés de Sylvie, identifiant au passage Gradur et Heuss l'Enfoiré, chanteurs du titre Ne reviens pas. "On fire", ajoute même Maéva Coucke en légende ! Fière de sa prestation, l'ancienne protégée de Geneviève de Fontenay a même reposté cette vidéo dans sa story, revendiquant donc clairement et aux yeux de tous, son amour dur rap game.

Réunies pour un shooting du magazine Gala le 22 décembre 2020, de nombreuses Miss se sont retrouvées dans un magnifique hôtel parisien. Maëva Coucke, Vaïmalama Chaves, Camille Cerf et Clémence Botino (et même Roméo le chien de Miss France 2015) ont posé avec la nouvelle Miss France 2021, Amandine Petit. Comblée depuis son sacre, la jeune femme originaire de Normandie enchaîne les apparitions médiatiques. Très reconnaissante, la jolie blonde avait tenu à remercier tous ceux sans qui elle n'aurait jamais été élue reine de beauté sur Instagram.

En légende, d'un cliché où Clémence Botino lui confie la couronne Miss France, elle écrivait : "Samedi 19 décembre 2020, une date qui restera à jamais gravée dans ma mémoire ! Vous avez changé ma vie et je ne vous remercierai jamais assez de votre soutien ! Je suis fière de ramener cette couronne en Normandie et ainsi rejoindre la famille des Miss France pour ce centenaire."