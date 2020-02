The Voice 2020 – Pascal Obispo : Confidences sur l'ambiance en coulisses

Depuis le 18 janvier dernier, The Voice accapare les samedis soir de TF1. En effet, la saison 9 du télé-crochet a été lancée, elle est portée par quatre nouveaux coachs, Amel Bent, Lara Fabian, Marc Lavoine et Pascal Obispo. Ce dernier n'est pas novice dans ce rôle puisqu'il s'est déjà prêté à l'exercice en 2018 avec Florent Pagny, Mika et Zazie.

Seule nouveauté pour lui cette année : sa capacité à se livrer sans tabou devant les talents. Une qualité qu'il tire de ses amis sur le plateau comme il l'a confié à Télé Loisirs. "À l'aube de mes 55 ans, Marc (Lavoine) aidant, je me suis laissé aller dans The Voice. Je l'ai vu très honnête par rapport à son vécu. J'ai été tellement ébloui par les démonstrations d'honnêteté de Marc, Lara (Fabian) et Amel (Bent) que je me suis livré également. Je me suis dit : 'Pourquoi moi aussi je ne dirais pas des choses que je ressens et que j'ai vécues.' Grâce à tout ça, on a passé de très bons moments", a-t-il reconnu.

Et il est vrai que, depuis le début des auditions à l'aveugle, les artistes professionnels ne cachent pas leurs sentiments après une prestation. Mieux, ils n'hésitent pas à faire quelques confidences sur leur vie privée. Marc Lavoine a par exemple été tellement chamboulé par un candidat qu'il s'est mis à évoquer son fils aîné Simon, âgé de 33 ans. Lara Fabian a quant à elle fondu en larmes après le passage de Maria Doyle, qui lui a rappelé sa mère décédée. "C'est la force de cette saison : on est assez cash. On ne ment pas, on rit, on pleure, on s'amuse, on chante et on se chambre", conclut Pascal Obispo. Des propos qui rejoignent ceux qu'il avait livrés au micro de Purepeople il y a quelques semaines. L'époux du mannequin Julie Hantson qualifiait le programme d'"humain, vrai, pas de chichi, spontané, sensible, intelligent, spirituel".