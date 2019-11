Thomas Ngijol insulte CopyComic, son avocat réagit : "Ça le décrédibilise"

Lundi 18 novembre 2019, la soirée de Thomas Ngijol a été quelque peu perturbée par la nouvelle vidéo de CopyComic. Le vidéaste, qui fait un précieux et important travail sur ces humoristes qui "empruntent" des blagues à des confrères, avait dévoilé une nouvelle vidéo à charge contre celui-ci. Une vidéo plus courte que celles qu'il a pu réaliser sur Gad Elmaleh ou Tomer Sisley, mais qui montre bel et bien l'acteur de Case départ plagiant des comiques américains comme Dave Chappelle, Eddie Murphy ou encore Chris Rock.

Il n'en fallait pas plus pour que le principal intéressé réagisse au quart de tour, publiant cinq pages de justification, extrait par extrait, sur Instagram. Un texte également à charge dans lequel il insulte copieusement CopyComic, le traitant de "pookie" (balance)- ce qui, au sens littéral, est pourrait être lu comme un aveu de plagiat -, le qualifiant de "CopyCaca" ou encore de "puceau". Le point Godwin avait été très vite atteint : "Ton papy, pendant l'Occupation, avait-il balancé des familles juives sous le nom de Copy Nazi ?"

Des propos violents qui ne passent pas du côté de l'avocat de CopyComic. Invité de Morandini Live (CNews) mercredi 20 novembre 2019, Me Nicolas Rebbot a déploré l'attitude de Thomas Ngijol : "Ses grands-parents nazis... c'est pitoyable. La réaction de Thomas Ngijol, je le dis, est pitoyable ! Réagir comme ça, ça dessert la personne, ça décrédibilise tout ce qu'il peut dire."

D'après lui, son client (dont on ne connaît toujours pas l'identité) est la cible d'attaques venant des fans du comique. "J'ai rapidement vu sur les réseaux sociaux des gens qui les soutenaient en continuant d'insulter CopyComic", a-t-il expliqué. Ça ne l'empêche pas non plus d'affirmer que certains fans de Thomas Ngijol ont été déçus de son comportement : "Même les fans de Thomas Ngijol ont dit 'non franchement, ok on n'est pas forcément d'accord avec la vidéo de CopyComic, peu importe, mais ta réaction c'est débile, c'est de la cour de récré'. Ça le déshonore complètement, quoi." Après son message incendiaire, Thomas Ngijol avait reçu le soutien de Mouloud Achour, Hélène Sy, Issa Doumbia ou encore Vladimir Cauchemar.