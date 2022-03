Valérie Pécresse positive à Covid-19 : sa campagne chamboulée !

Son déplacement à Bordeaux prévu le 25 mars est donc annulé mais "le meeting sera animé par quelqu'un d'autre", a-t-on indiqué dans son entourage, sans donner plus de précisions. De même, l'équipe de Valérie Pécresse a annoncé que son déplacement de samedi dans les Bouches-du-Rhône "est annulé". De même, sa venue dans l'émission Élysée 2022 sur France 2 diffusée le 24 mars 2022 est également annulée. La candidate devait pourtant assurer toute la première partie de l'émission, suivie par la suite par Fabien Roussel et Jean Lassalle.

Un énième coup dur pour la candidate LR - récemment été agressée lors d'un meeting avec une poudre rose - qui avait présenté dans la matinée un projet de réforme de la Constitution pour "rétablir l'ordre". Elle avait également participé mercredi 23 mars 2022 à une émission télévisée avec Marion Maréchal, Fabien Roussel et Adrien Quatennens.

Cette mauvaise nouvelle tombe à 17 jours du premier tour qui aura lieu le 10 avril prochain. La candidate - dont on a récemment appris qu'elle avait "oublié" de déclarer une partie de son patrimoine - est pourtant en chute libre dans les sondages de la présidentielle Ifop-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio puisqu'en mars 2022, elle ne serait plus créditée que de de 11,5% des intentions de vote derrière Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour.

Pour rappel parmi les douze candidats en lice, de nombreuses personnalités politiques ont également contracté le coronavirus. Ainsi, Emmanuel Macron a été testé positif au coronavirus en décembre 2020. Par la suite, Nicolas Dupont-Aignan a contracté la covid-19 un an plus tard en décembre 2021.