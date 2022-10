Veronika Loubry et Nathalie Marquay-Pernaut : Moment beauté entre copines, sortie en toute complicité !

Elles étaient totalement inséparables ! Ce jeudi, Veronika Loubry et Nathalie Marquay ont partagé un véritable instant beauté entre copines, à l'occasion d'une invitation de la marque Rexaline. Présentes pour tester tous les nouveaux produits de la gamme "Crystal Bright", les deux femmes se sont montrées très complices et en ont profité pour rire et s'amuser ensemble.

Il faut dire qu'au niveau beauté, toutes les deux s'y connaissent plutôt bien ! Elue Miss France en 1987, Nathalie Marquay s'était même classée sixième au concours de Miss Monde quelques mois plus tard, avant de se reconvertir en tant que comédienne.

Un métier qui ne l'empêche pas d'avoir toujours un pied dans l'univers des concours de beauté : elle a notamment fait cinq fois partie du jury de Miss France et y a même rencontré celui qui a partagé sa vie pendant vingt-cinq ans, Jean-Pierre Pernaut, père de ses deux enfants, Lou (20 ans) et Tom (19 ans), désormais eux aussi assez célèbres sur leurs réseaux sociaux.

Veronika Loubry, quant à elle, n'est pas passée par l'univers du mannequinat... mais après avoir été une animatrice de télévision - en 2000, elle a reçu le 7 d'Or de la Meilleure animatrice d'une chaîne du câble et du satellite pour Hit MCM - puis s'être lancée dans domaine de la création de vêtements pour femmes enceintes et enfants , elle s'est reconvertie avec succès en tant qu'influenceuse et est entourée par son compagnon Gérard Kadoche et de ses deux enfants, Ayrton (15 ans) et Thylane (21 ans), mannequin international.

Le sujet des filles célèbres, Veronika Loubry et Nathalie Marquay-Pernaut l'ont peut-être abordé d'ailleurs, elles qui semblent être de véritables mamans poules avec leurs rejetons. En tout cas, que ce soit la première, vêtue d'un pantalon beige et d'un pull assorti, ou la seconde, en ensemble kaki, toutes les deux étaient radieuses.

Elles se sont sans doute rappelé leur aventure dans la ferme Célébrités en 2005, en compagnie de Régine, Patrick Dupond... que de souvenirs !

Egalement présentes à l'événement, la jeune actrice Ilona Bachelier en compagnie de sa mère, Hélène. Arrivée dans le cinéma enfant, celle qui a désormais 25 ans avait notamment partagé l'affiche de Nos Jours Heureux avec Jean-Paul Rouve et Omar Sy. A l'affiche prochainement du téléfilm L'Affaire Annette Zelman (avec Julie Gayet, notamment) elle semblait ravie de partager ce moment avec sa maman. Sa petite soeur Louvia, également actrice, était absente en revanche.

Enfin, les deux actrices Delphine Zentout et Laetitia Fourcade, souvent à l'affiche de séries et de téléfilms en tout genre, avaient fait le déplacement tout comme les mannequins Sonia Gleis et Phany Brière Marret ou encore la sublime Agathe de La Fontaine, parfaitement moulée dans une courte robe violette.