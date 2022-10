Jean-Pierre Pernaut : Sa fille Lou ridicule devant Emmanuel Macron, son anecdote hilarante !

C'est une anecdote plus qu'originale qu'a racontée Lou Pernaut à ses abonnés ces derniers jours sur son compte TikTok ! Très active sur ce réseau social, ce qui lui vaut parfois quelques critiques d'ailleurs, la jeune fille de 20 ans a suivi une tendance qui consiste à dévoiler une histoire de son passé sur le rythme d'une chanson de Nicki Minaj. Et elle en a choisi une qui mêlait Emmanuel Macron et ses propres problèmes digestifs...

En effet, en 2017, alors que le président venait d'être élu, celui-ci s'était rendu en province avec Jean-Pierre Pernaut, le père de la jeune Lou, pour une interview spéciale pour le JT de 13 heures dont il a tenu les rênes pendant plus de 30 ans. Mais celle qui n'avait à l'époque que 15 ans, avait absolument besoin de joindre son père pendant la journée et avait fini par l'avoir après trois heures à insister auprès de toute la rédaction de TF1.

Problème : le présentateur décédé en mars dernier ne lui avait pas précisé que le président l'accompagnait jusque dans la voiture... et la jeune femme se croyant seule, a questionné son père sur la journée passée avec lui. "Et comment il est ? Sympa ou pas Manu ? En plus, il est trop beau !" a-t-elle lancé, un compliment accepté par l'homme politique qui lui a répondu, poli : "C'est gentil, merci !"