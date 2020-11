Victoire de Joe Biden : les larmes de Lady Gaga et Jlo, les stars descendent dans la rue

Il lui fallait dépasser la fameuse barre des 270 grands électeurs et, au dernier décompte, il en a obtenu 290 : Joe Biden a été élu 46e président des Etats-Unis après une élection interminable. Il va ainsi déloger le républicain clivanr Donald Trump, qui ne compte pas se laisser faire si facilement et a déjà fait appel à la justice. Les stars ont éclaté de joie en apprenant la victoire de l'ancien vice-président de Barack Obama.

La chanteuse Lady Gaga, qui avait soutenu ardemment Joe Biden et le connaissait depuis plusieurs années pour avoir partagé avec lui un combat contre les agressions sexuelles envers les femmes, a versé des larmes et a partagé ce moment d'émotion sur Instagram. "J'espère que vous faites tous la fête et que les femmes de ce pays savent qu'il va désormais y avoir une vraie reconnaissance, un vrai changement. Et que tous ceux dont la voix avait été opprimée par le pouvoir savent qu'elle a été entendue. Honnêtement, je suis sans voix", a-t-elle déclaré. Sa consoeur Jennifer Lopez a aussi versé des larmes et pris la parole. "Je suis si heureuse ce matin (...) Je pleure des larmes de joie", a-t-elle déclaré en story. Lors de sa dernière prestation au Super Bowl elle n'avait pas hésité à faire passer un message politique avec une tenue de scène, affichant un drapeau américain, contre la politique migratoire de Donald Trump.

La vedette de télé-réalité et femme d'affaires Khloé Kardashian était également prête à verser des larmes comme elle l'a écrit sur Twitter. "Oh mon Dieu ! Je veux pleurer des larmes de joie !!!! Bravo !!" Sur Twitter, les internautes se sont en revanche amusés de la réaction de l'actrice Cynthia Nixon. L'ancienne star de la série Sex and the City, elle-même très investie en politique, a hurlé de joie à en faire vibrer les vitres de son salon new-yorkais ! Qu'elle se rassure, elle n'était pas la seule à crier de joie puisque la chanteuse Billie Eilish a fait de même sur Instagram. Quant à l'actrice Sophie Turner elle a fêté ça en s'offrant un cocktail Mimosa. Jennifer Aniston a elle partagé une photo de son personnage de Rachel dans Friends, les bras en l'air, heureuse.

La joie était aussi sur les visages dans la rue et on l'a pu voir déambuler le chanteur John Legend et sa femme Chrissy Teigen, la future maman Emily Ratajkowski ou encore la chanteuse Madison Beer...