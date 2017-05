Julien Bert (Les Anges 9), intime avec Milla : "Elle a vu le grand méchant loup"

Dans quelques semaines, NT1 débutera la diffusion de la 3e saison de La Villa des coeurs brisés. Avant d'embarquer pour le tournage qui se déroule actuellement à Saint-Martin, le beau Julien Bert a accepté de répondre aux questions indiscrètes de nos confrères du magazine Public...

Concernant sa motivation à intégrer le casting de La Villa 3 aux côtés de Raphaël Pépin, Nadège Lacroix, Beverly des Princes de l'amour 3, Rémi Notta, Stéphanie Clerbois, Florent Ré, Maéva Martinez, Fanny Salvat et Vivian Grimigni, Julien a indiqué sans une once de langue de bois : "Je ne pouvais pas refuser une aussi belle proposition ! J'ai écumé toutes les nanas de France et de Navarre. Terminée, la tournée ! Mais j'en ai marre de papillonner. Je veux me caser et trouver la bonne, avec qui construire quelque chose de sérieux." Et d'ajouter sur ses projets à deux : "Dans quelques mois, j'aimerais ouvrir un bar à tapas à Saint-Etienne, et j'espère trouver une compagne pour m'épauler dans ce projet, et pourquoi pas ensuite fonder une famille."

Aussi, s'il a pu intégrer le casting de l'émission de coaching amoureux, c'est que sa relation avec Milla Jasmine dans Les Anges 9 n'a pas abouti sur grand-chose. "Après le tournage des Anges 9, je suis rentré à Saint-Etienne, Milla est restée à Miami [où elle habite, NDLR]. Nous ne pouvions pas envisager de poursuivre cette relation avec une telle distance", a-t-il commencé. Et de se faire plus indiscret : "Ce n'était que le début d'une relation. Il n'y a même pas eu de sexe entre nous ! (...) Elle a effectivement vu le 'grand méchant loup' mais c'était soft, pour tout vous dire." On n'en demandait pas tant !

Julien Bert n'a pas caché non plus qu'il n'avait pas développé beaucoup de sentiments pour la rivale de Kim Glow durant leur brève romance... Ce qui n'a pas aidé à consolider leur couple naissant, évidemment. "Au moment où nous sortions ensemble, je me suis rendu compte que j'étais attiré par d'autres nanas. J'ai donc préféré la quitter avant de la tromper avec une autre. Logique !", a-t-il lancé avec aplomb.

