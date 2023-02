"Chacun fait ce qu'il veut !" : Jessica Thivenin à nouveau critiquée sur ses opérations, elle monte au créneau

En bonne adepte de la chirurgie esthétique, Jessica Thivenin multiplie les opérations à tel point que son visage est aujourd'hui transformé. Mais loin de vouloir le cacher, la maman de Maylone (né en 2019) et Leewane (née en 2021) assume et accepte totalement ces changements physiques. Elle revendique même le bien-être mental que toutes ces interventions lui ont apporté. Malheureusement, depuis de nombreuses années, elle est aussi la cible de nombreux internautes malveillants qui se font un plaisir de critiquer ses choix.

Ce lundi 13 février, alors qu'elle a proposé à ses abonnés de répondre à une FAQ (Foire aux questions, ndlr), la jolie blonde a de nouveau dû faire face à une remarque piquante. Bien décidée à ne pas se laisser faire, elle a choisi de répondre publiquement à cette nouvelle attaque. "Stop les chirurgies, il faut accepter de vieillir...", peut-on lire dans la boîte à question. Ni une, ni deux, l'épouse de Thibault Garcia s'est emparée de son téléphone pour mettre les points sur les i.

Je me sens mieux maintenant

"Stop les jugements ! Chacun fait ce qu'il veut ! Voici une photo de moi sans aucune chirurgie esthétique. J'assumais avant mais je me sens mieux maintenant alors c'est le principal !", s'est-elle énervée en réponse à ce follower malveillant. Sur la photo datant de quelques années, on peut en effet apercevoir une Jessica Thivenin complètement différente. À cette époque, la jeune femme n'avait pas encore d'enfant et n'était même pas encore connue...

Ce n'est pas la première fois que Jessica Thivenin monte au créneau. Ces derniers mois, la jeune femme révélée dans Les Marseillais doit sans arrêt se justifier sur ses opérations et son apparence physique. Une situation qui l'agace profondément. "Pour certains je suis anorexique, je ressemble à rien, mon corps est horrible, faut que je mange, je suis malade... c'est hyper fatiguant. Sachez que je me sens bien dans mon corps", clamait-elle en novembre 2022, toujours sur son compte Instagram. Heureusement, la belle peut compter sur ses proches et surtout sur son mari pour la défendre coûte que coûte !