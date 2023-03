"Elle m'a aidé" : Le prince Harry reconnaît que la drogue est "l'un des éléments fondamentaux de sa vie"

Décidément, il ne cesse de faire parler de lui ! Que ce soit avec la série Netflix longue de six épisodes, baptisée Harry & Meghan, et parue en décembre de l'année dernière ou bien avec la publication de ses mémoires nommées Le Suppléant en version française, le prince Harry est au coeur de toutes les attentions. À tel point que la famille royale britannique se déchire depuis des semaines maintenant, même si le couple qu'il forme avec Meghan Markle sera convié au couronnement de Charles III. Et ce malgré leur expulsion de Frogmore Cottage.

La dernière intervention du prince remonte au samedi 4 mars 2023 et elle devrait trouver de nombreux échos au vu de ses déclarations fracassantes. Le duc de Sussex a ainsi accepté d'accorder une interview exclusive, en direct sur les réseaux sociaux, à Gabor Maté, un médecin canadien. Au cours de cet entretien très attendu et assez intimiste, le frère de William a pu évoquer de nombreux sujets, parmi lesquels la terrible mort de sa mère, la princesse Lady Diana, alors qu'il n'était encore qu'un jeune garçon d'à peine 12 ans.

Elle m'a vraiment aidé

Mais il a également pu parler en toute transparence de son rapport aux paradis artificiels que sont les stupéfiants et l'alcool. Le sujet est abordé par son interlocuteur du jour, qui lui demande les raisons de sa consommation de drogues, notamment de cocaïne et de cannabis. "La première que vous avez mentionnée (la cocaïne, ndlr) n'a rien fait pour moi, c'était plus un truc social. Cela m'a donné un sentiment d'appartenance et m'a probablement aussi fait me sentir différent de ce que je ressentais", a d'abord expliqué Harry, en accord avec ce qu'il affirme dans son livre. "La marijuana est différente, elle m'a vraiment aidé", a-t-il ensuite développé. À propos de sa consommation d'alcool, le prince avance qu'il s'agissait plus "d'une chose sociale".

Il avance ainsi le fait que les psychotropes puissent aider à lutter contre certains traumatismes. "Cela m'a tout enlevé et m'a apporté un sentiment de relaxation, de libération, de confort, une légèreté que j'ai réussi à conserver pendant un certain temps", déclare à ce propos le prince britannique de 38 ans. "J'ai commencé à le faire de manière récréative, puis j'ai réalisé à quel point c'était bon pour moi. Je dirais que c'est l'une des parties fondamentales de ma vie qui m'a changé et m'a aidé à gérer les traumatismes et les douleurs du passé", conclut-il à ce sujet.