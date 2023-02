"Quelle élégance, gentillesse..." : Benoît Magimel impressionné par Brad Pitt aux César, il raconte leur "dîner"

Vendredi dernier, Benoît Magimel a fait son apparition sur le tapis rouge des César, à l'Olympia, dans un superbe smoking, en compagnie de sa charmante femme Margot. Quelques heures plus tard, il a été élu meilleur acteur, pour son rôle dans Pacifiction : Tourment sur les Îles. Il avait, pour rappel, déjà remporté cette distinction l'an dernier, devenant ainsi le premier comédien à briller dans cette catégorie deux fois de suite.

Une belle prouesse de sa part, lui qui était l'invité de C à Vous ce lundi 27 février. "C'est un immense bonheur, c'est merveilleux...", a-t-il commenté à propos de son sacre. Un prix qu'il a reçu "avec beaucoup d'émotion". Il a également raconté son "dîner" avec Brad Pitt, qui a débarqué, à la surprise générale, en pleine cérémonie, pour remettre le César d'honneur à David Fincher, avec qui il a déjà collaboré à plusieurs reprises, notamment sur le légendaire film Fight Club.

"Quelle élégance, gentillesse absolue... Comme tous les grands, ils sont simples ! Il m'a fait des compliments, il aime la France, le cinéma...", a expliqué Benoît Magimel, lui qui a également apprécié la compagnie de David Fincher, sur lequel il avait d'ailleurs une drôle d'anecdote à raconter : "Brad m'a dit qu'en 20 ans, il a dû le voir 5 fois, à peu près, heureux de voir un film. Il aime rien !", a révélé l'acteur, avant de préciser qu'il a, en revanche, "adoré" Pacifiction : Tourment sur les Îles.

C'est bien de réagir

A noter que Benoît Magimel a également évoqué l'altercation qui a eu lieu entre Jamel Debbouze, qui s'est attaqué aux films d'auteur, et son ex-compagne Juliette Binoche, avec qui il est désormais séparé mais papa d'une fille de 23 ans prénommée Hana. "Il a parlé de contradiction. Avec une réalité que l'on sait aujourd'hui. On sait qu'il y a une baisse de fréquentation. Moi je ne pense pas que les plateformes vont tuer le cinéma (...) J'ai trouvé super de la part de Juliette Binoche de réagir. C'est bien de réagir ! Il faut plus", a-t-il expliqué.

Juliette Binoche qu'il a récemment retrouvée au cinéma, comme l'a rappelé Anne-Elisabeth Lemoine, puisqu'ils se donnent la réplique "dans un film qui sortira bientôt en salles", intitulé Le Pot-au-feu de Dodin Bouffant. A noter que l'animatrice a conclu cet entretien en se trompant de prénom puisqu'elle a appelé son invité du soir "Thomas"... Une boulette de plus pour la maman d'Arthur et Vasco !