"Quelques moments de chagrin" : Amel Bent fait de touchantes confidences sur ses enfants

Depuis ses débuts dans Nouvelle Star en 2004, Amel Bent est une personnalité incontournable de la chanson française : albums, chansons, tournées, mais également The Voice et The Voice Kids... La chanteuse enchaîne les succès et sait se remettre en question quand le public est moins au rendez-vous. Louvoyant entre les modes, accompagnée de ses amis Slimane et Vitaa notamment, elle impressionne depuis près de 20 ans et reste un modèle pour la jeune génération.

Une façon de faire qui n'est pas toujours facile : Amel Bent le sait, certains de ses albums se sont pris des "murs en pleine face", comme elle l'a confié cette semaine au magazine Télé 7 Jours. Ce qui ne l'a pas empêchée de continuer de se livrer ! En 2009, notamment, l'une de ses chansons les plus personnelles sort : Où je vais, qui raconte son histoire et qui est devenue une classique, malgré ses craintes.

"[Elle] m'a rapprochée du public, en racontant mon histoire. Je craignais le regard des autres, je me demandais si j'aurais encore des amitiés et des amours sincères. J'étais perdue", raconte-t-elle. Mais le public est au rendez-vous, et la jeune femme continue de performer sur scène. Sans en oublier de se construire une "vie de femme, à côté de [s]a vie d'artiste", sa "fierté".

"Des moments difficiles"

Mariée depuis 2015 avec Patrick Antonelli, la jeune femme est l'heureuse maman de trois enfants (Sofia, 7 ans, Hana, 5 ans et Zayn, 10 mois). Trois bambins, et un mari qu'elle soutient malgré les épreuves, qu'elle a toujours réussi à faire passer en premier malgré son emploi du temps difficile. Même si certains moments n'ont pas été faciles, notamment l'an dernier. "J'ai tout fait en même temps", raconte-t-elle.