"Reste avec moi ce soir" : Vanessa Demouy dégoûtée par certaines propositions masculines

"Des réalisateurs me disaient que j'étais trop lisse, il fallait que je m'abîme", a commencé à déclarer Vanessa Demouy. Pour ce faire, les hommes croisés sur sa route enchaînaient les propositions indécentes comme : "Ça serait bien que tu restes avec moi ce soir et que je t'apprenne la vie." Si elle n'a pas précisé les noms, Vanessa Demouy n'a pas caché que certains concernés n'étaient toujours pas inquiétés : "Quand tu vois certains mecs qui sont toujours là, toujours à l'écran, t'as envie de gerber."

Adeline Blondieu a elle aussi fait face à des hommes sans scrupule. Notamment la fois où l'un d'eux s'est permis de la toucher de manière appuyée sans lui demander son autorisation : "Un réalisateur m'a massé les cuisses en me disant 'c'est pour faire pénétrer le rôle'." Des propos et des actes qui ne passeraient - on l'espère - plus du tout aujourd'hui.