"Tu nous manques" : Un membre de la famille royale dans une télé-réalité, touchant message de ses enfants

Depuis plusieurs semaines, il survit dans la jungle australienne dans le cadre de la version britannique de Je suis une célébrité, sortez-moi de là..., un choix qui semble ne pas être très bien vu par certains membres de la famille royale, encore très à cheval sur les traditions. Mais pas de quoi inquiéter Mike Tindall qui aurait besoin d'argent selon un de ses amis et serait très apprécié des différents membres du clan, notamment Kate Middleton et le prince William.

Il faut dire qu'en dehors de ses pitreries ou de ses différentes activités, Mike Tindall est très sérieux lorsqu'il s'agit de sorties officielles. Il l'a une fois de plus démontré lors des funérailles de la reine Elizabeth II. Très touché, au bord des larmes, il avait assisté aux différentes cérémonies, main dans la main avec sa femme Zara et toujours présent pour la soutenir. Il avait également été un oncle idéal pour emmener Savannah et Isla, les filles de Peter Phillips dans la cathédrale, protecteur avec elles comme avec sa propre fille, Mia.

Un papa poule au coeur tendre

Une petite princesse née en 2014 et qui doit lui manquer, tout comme ses autres enfants Lena, 4 ans, et Lucas, 1 an. D'ailleurs, dans l'émission diffusée en début de semaine, le rugbyman a reçu de leurs nouvelles via une lettre de sa femme.

"Coucou mon chéri", disait-elle, "tu nous manques énormément et nous avons tous envie d'un câlin de toi, mais on espère que tu t'amuses avec tes coéquipiers. Les filles s'amusent au sport et profitent de tout ce qui passe en ce moment. Notre petit gars s'amuse beaucoup aussi à lancer des choses et il a appris de nouveaux mots". Des nouvelles qui ont dû lui faire chaud au coeur mais qui ont sans doute dû lui donner aussi envie de rentrer au plus vite les retrouver !