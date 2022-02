50 Cent moqué sur sa prise de poids au Super Bowl : il réagit avec humour

Le rappeur 50 Cent , qui a été moqué sur sa prise de poids lors de son apparition lors du Super bowl 2022 à Los Angeles, a répondu sur le ton de l'humour aux critiques et autres haters via une publication sur les réseaux sociaux.

Le rappeur de 46 ans qui est monté sur scène avec ses amis Snoop Dogg, Mary J Blige, Kendrick Lamar, Dr.Dre et Eminem a livré une prestation convaincante dans l'un des spectacles les plus suivis de l'année aux États-Unis. Ce dernier ne s'attendait certainement pas à subir des critiques sur son physique. Mais il faut bien du courage pour démoraliser l'interprète de In da club et le natif de New-York n'a pas tardé à répondre aux insultes et menaces. Ce dernier a en effet reporté les critiques via un article de The New-York Post avec une photo d'Eminem pour clarifier son propos. Il a alors déclaré sur Instagram, en commentaire de la publication : "J'appelle ça me taquiner, ils me taquinent parce qu'ils savent que je peux perdre ce poids. C'est la raison pour laquelle j'en ris avec eux. La honte d'être gros marche quand tu as honte de ton poids. Lol." Les influenceurs Eif Rivera et Jay Morrison n'ont pas tardé à valider les propos du rappeur par plusieurs emoji. Enfin 50 Cent, en a profité pour faire la promotion de ses marques d'alcool, Branson Cognac, Le chemin du roi ou Bottle rover.