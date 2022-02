Adèle Exarchopoulos vulgaire ? "On ne me le dit pas mais ça me revient aux oreilles"

La carrière d'Adèle Exarchopoulos a explosé grâce au rôle offert par Abdellatif Kechiche dans La vie d'Adele au côté de Léa Seydoux. Les propositions s'enchaînent depuis pour la comédienne, récompensée par le César du meilleur espoir féminin en 2014 ; et en lice cette année pour Mandibules. Son entrée dans la famille du cinéma français n'a pas modifié l'ADN de la jeune femme...

Cette dernière a su rester elle-même, jusque dans le style : "Tous les vêtements sont les miens : je suis comme ça dans la vie, très nineties-2000. J'adore tout de ces années-là. Les baggies, les bandanas, les petites lunettes de soleil à la Paris Hilton, les colliers de bonbons" a-t-elle confié dans les colonnes de Marie Claire. Si elle qualifie son look de "mi-street mi-girly", "un peu masculin et sensuel", Adèle Exarchopoulos sait qu'il "ne plaît pas à tout le monde". Ce détail la chagrine : "Un jour, on m'a quand même posé une question vexante (mais intéressante aussi) : 'Tu ne trouves pas que parfois, tu peux être un peu vulgaire ?' Alors j'ai peut-être fait cinq cent mille faux pas vestimentaires, je ne suis pas la fille la plus conventionnelle, j'ai fait des films qui divisent, mais mince, vulgaire, c'est ça qu'on voit de moi ?"

Déçue de cette image qu'elle semble renvoyer chez certains, Adèle Exarchopoulos préfère mettre les choses au clair : "La vulgarité, c'est se trahir soi-même en voulant plaire aux autres et ça, ça ne m'arrivera jamais. De même que l'élégance, c'est l'éducation, c'est la politesse avec laquelle tu te comportes en société". Malgré tout, l'ex-compagne de Doums préfère balayer d'un revers de main ce que l'on pense d'elle quand rien n'est fondé.

Adèle Exarchopoulos trace sa route et ne changera pour rien au monde ce qu'elle est vraiment. Surtout quand on sait ce qu'être elle-même lui a apporté. La maman de 28 ans est l'égérie de plusieurs grandes marques parmi lesquelles Paco Rabanne, Fendi ou Bulgari. Alors les avis des uns et des autres sur son image, la comédienne les accueille à l'image du titre d'un de ses derniers films : Rien à foutre !