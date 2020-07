Alizée nostalgique : défilé de photos souvenirs pour un anniversaire spécial

Le 4 juillet 2000, à tout juste 15 ans, Alizée sortait son tout premier single, intitulé Moi... Lolita. Un titre écrit par Mylène Farmer qui la propulsera en un rien de temps au rang de superstar. En effet, non seulement il se maintiendra pendant plus de sept mois dans le Top 10 des meilleures ventes de singles en France, mais il sera également vendu à plus d'un million et demi d'exemplaires. Un succès fulgurant pour la jeune adolescente qu'elle était, qui publiait dans la foulée son premier album, Gourmandises.

Vingt ans ont passé depuis et Alizée est toujours aussi reconnue et appréciée pour ce morceau devenu culte. Ce samedi 4 juillet 2020, l'épouse de Grégoire Lyonnet était donc heureuse de pouvoir célébrer cet anniversaire tout particulier. Histoire de régaler ses fans, la jolie brune aujourd'hui âgée de 35 ans a partagé une photo de cette époque accompagnée d'un émouvant message sur Instagram. "Il y a 20 ans sortait la chanson Moi Lolita ! 20 ans de carrière, 20 ans de rencontres, 20 ans de souvenirs incroyables. Merci pour vos nombreux messages pour ce joli anniversaire."

Elle explique ensuite vouloir faire durer ce moment avec la publication de stories au cours de la journée "dédiées à Moi Lolita". Ainsi, photos et vidéos étaient à retrouver de manière éphémère sur sa page. Sa première interview, son premier clip, ses premières scènes avec des looks tous plus vintage les uns que les autres... Alizée s'est complètement replongée dans son passé, tout comme les internautes, conquis. "Qu'est ce que j'ai pu la chanter cette chanson", "L'icône de toute une génération", "En un mot : intemporel", "20 ans déjà et cette chanson n'a pas pris une ride", commentent-ils. Et Alizée non plus d'ailleurs ! En faisant défiler les images de son adolescence, on constate que la chanteuse n'a rien perdu de son côté "lolita". Une beauté qu'elle a même transmise à sa fille aînée, Annily (née de son premier mariage avec Jérémy Châtelain), et qui attend certainement la seconde, Maggy (fruit de ses amours avec Grégoire Lyonnet).



Pour conclure ce saut dans le temps, Alizée promet une "petite surprise" dans la soirée...