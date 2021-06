Ariana Grande mariée à Dalton Gomez : l'étrange cadeau de mariage qu'ils vont... chevaucher !

La vie à deux, les soirées romantiques, les longues balades à vélo... Ces jolies images tendent désormais les bras à Ariana Grande et son époux, le jeune agent immobilier Dalton Gomez. Et pour cause. Sitôt mariés, les amoureux ont reçu un petit cadeau spécial venant de la PETA - l'association américaine de défense des droits des animaux : un tandem vegan. Un tel objet existe-t-il dans la vraie vie ? Absolument ! Il s'agit d'un véhicule à deux sièges, en faux cuir évidemment. Même la peinture se veut respectueuse de l'environnement.

Ariana Grande et Dalton Gomez peuvent donc rouler tout droit sur le chemin de l'amour. Selon les informations de TMZ, le véhicule à pédales est estimé à 700 dollars, l'équivalent en France de 575 euros. La PETA a toujours été fan de la chanteuse, notamment de son noble engagement envers la cause animale. La jeune femme a entre autres ouvert l'Orange Twins Rescue, un refuge situé à Los Angeles, dédié à sauver les animaux, les soigner et leur trouver un nouveau domicile. Un joli geste fait avec le coeur... qui méritait bien un petit vélo en guise de récompense.