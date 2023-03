Beatrice Borromeo et Charlotte Casiraghi : Epaules dénudées au Bal de la Rose, glamour et charme à Monaco

Les festivités sont officiellement lancées à Monaco. Samedi 25 mars 2023 s'est déroulée la 67e édition du Bal de la Rose, un évènement particulièrement attendu sur le Rocher, organisé au profit de la Fondation Princesse Grace. En tant que présidente de cette fondation, Caroline de Monaco se devait d'être et la princesse de Hanovre, épaulée par son frère le prince Albert de Monaco a brillé de mille feux pour cette édition qui avait pour thème Bollywood.

Etincelante dans une robe Chanel couture, Caroline de Monaco avait donné carte blanche à Christian Louboutin pour transformer entièrement la salle des Etoiles en décor de scène digne d'un film bollywoodien. Et le créateur des célèbres chaussures aux semelles rouges a vu les choses en grand. Comme le rapporte Monaco Matin, ce sont "18 000 boutons de roses et d'oeillets ont été nécessaire pour confectionner des guirlandes de fleurs dans des décors bigarrés évoquant les plateaux de cinéma de Bollywood, ses costumes et ses décors". Rien que ça !

Robes luxueuses pour la famille monégasque

Pour cette grande soirée caritative, Caroline de Monaco a pu compter sur la présence de tous ses enfants. Charlotte Casiraghi, venu sans son mari Dimitri Rassam actuellement en pleine promotion des Trois Mousquetaires : D'Artagnan, dont il est le producteur, était la seule de la fratrie en solo. La Monégasque de 36 ans portait hier soir une longue robe scintillante décorée de plumes en bas, aux fines bretelles dont l'une d'entre elles a glissé, laissant son épaule dénudée. Un look 100% Chanel pour celle qui est depuis plusieurs années l'ambassadrice de la grande maison française et qui ne loupe presque aucun défilé lors des Fashion Weeks. Charlotte Casiraghi a ainsi complété sa tenue avec un sac blanc Chanel et de magnifiques boucles d'oreilles pendantes.

L'ex-compagne de Gad Elmaleh n'était pas la seule à avoir dévoilé ses épaules. Sa belle soeur Beatrice Borromeo, sublime aux côtés de son époux Pierre Casiraghi, avait misé quant à elle sur une longue robe noire et dorée de chez Dior. Un choix qui ne doit rien au hasard puisque Beatrice Borromeo est l'une des ambassadrice de la grande maison de renom.

Andrea Casiraghi était également présent pour soutenir sa mère et accompagné de son épouse Tatiana Santo Domingo, à qui il est marié depuis 2013 et qui lui a offert une magnifique famille composée de trois enfants : Sacha, Maximilian et India. Tatiana Santo Domingo portrait une longue robe à sequins Jenny Packham.

Petite dernière de Caroline de Monaco, fruit de l'amour passé de la princesse pour Ernest-Auguste de Hanovre, Alexandra de Hanovre. Parée de noir, la jeune princesse de 23 ans était elle aussi venue en couple, avec son compagnon Ben Sylvester Strautmann. Une belle et grandiose soirée en famille pour Caroline de Monaco !