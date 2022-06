Britney Spears mariée : elle achète une villa à quelques pas de son ex, révélations

Plus amoureux que jamais, Britney Spears et son époux Sam Asghari ont acheté une villa très luxueuse, dont le prix est estimé à près de 11 millions d'euros. La maison compte pas moins de sept chambres et neuf salles de bain. "La maison est située sur un terrain de 1,6 hectare et dispose d'une énorme cuisine, d'un home cinema, d'une piscine équipée d'un toboggan", a également rapporté le New York Post.

Détail important en revanche, et qui n'aura échappé à personne, c'est que, d'après TMZ, cette nouvelle demeure est située à quelques pas seulement du domicile du danseur Kevin Federline, ancien petit-ami de Britney Spears, qui n'est autre que le père de ses deux enfants Sean Preston et Jayden James (16 et 15 ans). Un moyen sans doute pour l'interprète de Toxic de se rapprocher de ses fils, qui d'ailleurs, n'étaient pas présents à son mariage.

Un mariage presque gâché

Une cérémonie qui aura réuni plusieurs célébrités comme sa grande amieMadonna, Selena Gomez ou encore Paris Hilton , mais qui aura surtout été perturbée par un évènement inattendu. Son ex-époux Jason Alexander, armé d'un couteau, a tenté d'entrer par effraction dans la villa en se filmant sur les réseaux sociaux. Il a finalement été arrêté par la police puis inculpé pour harcèlement par la justice.

Plus de peur que de mal finalement pour Britney Spears, qui n'avait pas besoin de ça en ce moment. Car malgré son histoire d'amour sans embûche avec son nouvel époux, l'artiste de 40 ans sort d'une période difficile entre la fausse couche dont elle a été victime récemment et plus globalement sa mise sous tutelle, qui a finalement pris fin en novembre 2021 après 13 ans de calvaire.

Un passé douloureux, qui est désormais derrière la pop star. Une nouvelle page s'écrit pour elle depuis son mariage avec son nouveau compagnon et sa nouvelle acquisition donc, située à Calabasas. Une maison qui se trouve à côté de son ex, mais également pas très loin de celle de Kourtney Kardashian, qui elle aussi, s'est récemment mariée, l'heureux élu étant Travis Barker.